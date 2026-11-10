روسیه: چهار کشتی نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور چهار کشتی حامل تجهیزات نظامی، سوخت و محموله‌های دومنظوره مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای این کشور در جریان حملاتی در دریای سیاه، چهار کشتی مرتبط با انتقال تجهیزات و محموله‌های مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی و محموله‌های دومنظوره و یک نفت‌کش حامل سوخت برای نیروهای مسلح اوکراین در شمال شرقی اودسا در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفتند. همچنین یک کشتی باری حامل محموله‌های دومنظوره مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین در شرق اودسا هدف قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه جزئیات مربوط به کشتی چهارم را تشریح نکرده است.

وزارت دفاع روسیه در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کرد پست‌های برق تأمین‌کننده انرژی صنایع نظامی اوکراین در شهر وولنوگورسک در استان دنیپروپتروفسک، شهر کرمنچوک در استان پولتاوا و دو پست برق در استان کی‌یف هدف حملات نیروهای روسیه قرار گرفته‌اند.