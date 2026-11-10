جوان آنلاین: سهراب بختیاری زاده دوشنبه شب مهمان حضوری برنامه فوتبال برتر بود و گفتگویی مفصل پیرامون وضعیت آبی پوشان انجام داد. بد نیست چکیده ای از حرف‌های بختیاری زاده در ادامه بخوانیم:

چه کار کردند که یاسر آسانی اینقدر عصبانی شد؟

نمی‌خواهم داوران محترم را قضاوت کنم ولی تا به حال یاسر آسانی را اینطور عصبانی ندیده بودم. چه چیزی باعث شد که یاسر اینگونه از کوره در برود؟ این بازیکن در بازی‌های قبلی نشان داد که همیشه به تیم حریف و داوران احترام می‌گذارد ولی چه چیزی باعث شد در آن شرایط حساس که دنبال جبران عقب ماندگی خودمان بودیم، از کوره در برود و کارت دوم را بگیرد؟ طی این دو فصل اخیر هرگز یاسر آسانی را تا این حد عصبانی ندیده بودم.

صدای داوران را پخش کنید

به آقای ایلدروم احترام می‌گذارم ولی ایشان روز خوبی را پشت سر نگذاشتند. بگویید صحبت‌های مطرح شده بین داوران در ارتباط رادیویی را پخش کنند تا همه چیز روشن شود. امیدوارم قضاوتی در مورد یاسر انجام شود که او و باشگاه استقلال متضرر نشوند. یاسر در مورد این ماجرا به من حرفی زد که دوست ندارم در این برنامه آن را اعلام کنم.

سخت‌ترین فصل استقلال

از روز اولی که هدایت استقلال را بر عهده گرفتم، می‌دانستم سخت‌ترین فصل استقلال پیش روی من است اما از همان روز نخست تلاش کردم این ذهنیت را به بازیکنان تزریق کنم که می‌شود در این شرایط هم موفق شد. البته از همان روز اول خودم را برای هر اتفاقی آماده کرده بودم.

تغییرات اساسی نداریم

قرار نیست کل تیم را برای دور برگشت عوض کنیم بلکه در نیم فصل تغییرات محدودی داریم. البته یادتان باشد حتی اگر پنجره استقلال باز بود، بازهم اجازه نمی‌دادم احساسی و غیرحرفه‌ای بازیکن بخریم. اگر قرار باشد استقلال بازیکن خارجی بگیرد، باید نفراتی مثل آشورماتوف، ماشاریپوف و یاسر آسانی باشند.

رامین رضاییان به خاطر مسائل مالی جدا شد

کارهایی را به پشتوانه حمایت هواداران انجام دادم که فکر می‌کنم کمتر کسی جرات انجامش در استقلال را داشت. فراموش نکنید من در روزهایی که پنجره استقلال بسته بود، قید استفاده از چند بازیکن مهم را زدم. نفراتی مانند رامین رضاییان، عارف غلامی، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، آرمین سهرابیان، موسی جنپو، دوکنزنازون و... و. این عزیزان همه بازیکنان خوبی هستند ولی حس کردم یک بخش کار بحث فنی است و بحث دیگر، تواضع در داخل مجموعه. تواضع در اینکه آیا می‌توانند نیمکت نشینی را تحمل کنند؟ احساس کردم این عزیزان آن چیزی که من می‌خواهم را نمی‌توانند داشته باشند و به همین دلیل قطع همکاری کردیم. البته در مورد رامین رضاییان باید این را هم بگویم که دلیل اصلی جدایی او، مسائل مالی بود چون بنده با مبلغ پیشنهادی او مخالفت کردم.

افتخار به سرمربیگری در استقلال

هر چقدر بازیکنان ملی پوش استقلال بیشتر باشند، اعتماد به نفس تیم بیشتر می‌شود و به نفع من است. افتخار می‌کنم در فصلی سرمربی استقلال هستم که این بازیکنان را در اختیار دارم.

ماجرای صالح حردانی

در ماجرای صالح حردانی، آن روزی که خواستم او در تمرینات دیگر حاضر نشود، از همه ناراحت‌تر بودم ولی این کار را کردم که صالح متواضع‌تر و حرفه‌ای‌تر شود. می‌خواستم بیشتر به فکر خودش باشد. برای آینده خود حردانی و استقلال، باید آن تصمیم را می‌گرفتم. وقتی که گفتم تا زمانی که من هستم ایشان نباید سر تمرین بیاید، وقتی بود که او باید عکس‌العمل نشان می‌داد و بعد از اینکه مصاحبه کرد و عذر خواست، به باشگاه گفتم حالا می‌تواند برگردد.

تارتار و پرسپولیس

پرسپولیس هر بازیکنی که آقای تارتار خواست را برایش جذب کرد. البته این دلیل نمی‌شود که او را تحت فشار بگذاریم چون سرمربی جدید و بازیکنان تازه، زمان می‌خواهند تا با شرایط این تیم هماهنگ شوند. پرسپولیس را در حال حاضر تیم خیلی خوبی می‌بینم ولی باید به تارتار فرصت داد.

محمودی گذشته خود را فراموش نکند

امیرحسین محمودی حق دارد از رفاه برخوردار شده و به آرزوهایش برسد ولی نباید این نکته را نیز از یاد ببرد که دو سال قبل آرزوی حضور در چنین موقعیتی را داشت پس باید از آن به شکل مطلوبی استفاده کند.

چرا اندونگ در استقلال نیست؟

از همان روز اول به باشگاه گفتم هر بازیکنی اگر آمد و گفت جای دیگری به من پول بیشتری می‌دهند، اصلا با او مذاکره نکنید و بگذارید برود چون استقلال بازیکنی را می‌خواهد که با قلبش اینجا باشد. پیرامون منیر الحدادی باید بگویم باشگاه از همان ابتدای کار به من گفت منیر تمایلی برای برگشتن ندارد اما در مورد اندونگ، خودم تمایلی برای کار با او نداشتم. اندونگ البته بازیکن خوبی بود ولی مدیر برنامه‌هایش منافع باشگاه را در اولویت قرار نمی‌داد و این برای ما اصلاً خوب نبود.