کد خبر: 1389682
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

بلومبرگ: ذخایر موشک‌های پاتریوت در اروپا به حداقل رسیده است

ق بلومبرگ نوشت ذخایر موشک‌های پاتریوت اروپا به حداقل رسیده و ارتش‌های اروپایی بدون دریافت تضمین آمریکا برای جایگزینی مهمات، تمایلی به انتقال موشک‌های باقی‌مانده به اوکراین ندارند.

جوان آنلاین: بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: ذخایر موشک‌های رهگیر پک-۲ (PAC-۲) و پک-۳ (PAC-۳) مورد استفاده در سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا در کشورهای اروپایی به پایین‌ترین سطح رسیده است.

براساس این گزارش، فرماندهان نظامی کشورهای اروپایی در برابر انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین، بدون دریافت تضمین‌های قطعی از واشنگتن برای تأمین مجدد مهمات و جایگزینی موشک‌های تحویل‌شده، مقاومت می‌کنند.

بلومبرگ نوشت: کمبود جهانی موشک‌های رهگیر پاتریوت پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) تشدید شده و کشورهای اروپایی نیز برای تأمین نیازهای دفاعی خود با محدودیت روبه‌رو هستند.

بلومبرگ افزود: انتظار نمی‌رود وضعیت تأمین این موشک‌ها دست‌کم تا یک سال آینده بهبود محسوسی پیدا کند زیرا تحویل موشک‌های تولیدشده در کارخانه‌های اروپایی به اوکراین به زمان نیاز دارد.

بر اساس برنامه‌های موجود، اوکراین قرار است در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ میلادی ۶۰۰ موشک رهگیر PAC-۲ ساخت آلمان دریافت کند. همچنین توافق جداگانه‌ای برای تولید موشک‌های PAC-۳ در لهستان در اواخر اکتبر اعلام شده است.

این گزارش در ادامه به وابستگی اوکراین به آمریکا در حوزه‌های پدافند هوایی، ارتباطات ماهواره‌ای و اطلاعات نظامی اشاره کرده و تأکید می‌کند که کشورهای اروپایی در شرایط کنونی قادر نیستند به‌طور کامل جایگزین توانمندی‌های واشنگتن در این زمینه‌ها شوند.

سامانه پدافندی پاتریوت ساخت آمریکا یکی از سامانه‌های اصلی مقابله با تهدیدهای هوایی و موشک‌های بالستیک است. موشک‌های PAC-۲ و PAC-۳ از مهمات رهگیر این سامانه به شمار می‌روند که برای مقابله با اهداف مختلف هوایی و موشکی به کار گرفته می‌شوند.

برچسب ها: پاتریوت ، موشک پاتریوت ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

ما و کنگره دموکرات

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

موشک‌ها تا هرجا

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار