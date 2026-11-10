خبرگزاری آسوشیتدپرس، تقابل بین دموکرات‌ها و جمهوری ‌خواهان پس از انتخابات میان دوره ای کنگره و اختلاف و نگرانی در داخل حزب جمهوری‌خواه درباره آینده سیاسی این حزب را به عنوان نشانه ای از نوعی شکاف سیاسی در آمریکا ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: این خبرگزاری آمریکایی با اشاره به آغاز فعالیت کنگره در روز دوشنبه نوشت: کنگره در شرایطی به فعالیت خود بازمی ‌گردد که فضای سیاسی واشنگتن دستخوش تغییر شده است. دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست سنگینی به جمهوری‌خواهان تحمیل کردند اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود شکست تاریخی حزب جمهوری‌خواه، همچنان بر تهدیدهای سیاسی اش پافشاری می‌ کند و بر شدت آن ها می افزاید.

نمایندگانی راه یافته به کنگره در طول تعطیلات آخر هفته وارد ساختمان کنگره در کاپیتال هیل شدند؛ حضوری که صحنه‌هایی متنوع و گاه متناقض را رقم زد و چشم‌انداز سیاسی جدید آمریکا را بازتاب داد. ده‌ها نفر از نمایندگان دموکرات که با شور و هیجان، همراه با خانواده‌ها و چمدان‌های خود برای شرکت در دوره آشنایی نمایندگان تازه‌وارد آمده بودند، از پیروزی فراگیر حزبشان و به دست گرفتن قدرت روحیه گرفته بودند. در مقابل، شمار اندک نمایندگان جمهوری‌خواهی که وارد کنگره می‌شدند، با لحنی محتاطانه و نگران از چالش‌های گسترده پیش روی حزب جمهوری‌ خواه سخن می‌ گفتند.

دانیل بیس نماینده منتخب دموکرات از ایالت ایلینوی، گفت: مردم این کشور پیام روشنی فرستاده‌ اند مبنی بر این که «دیگر از آنچه تاکنون رخ داده، به ستوه آمده‌اند». آن ها دیگر ترامپ را نمی‌خواهند؛ از جنبش ماگا (عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم)، خسته شده‌اند و مهم‌ تر از همه، آماده‌اند ساختار قدرت و نحوه استفاده از آن را تغییر دهند.

کریس استیگال نماینده منتخب جمهوری‌خواه از ایالت میزوری، نیز اظهار داشت، روشن است که رأی ‌دهندگان پیام قاطعی فرستاده‌ اند. امیدوارم بتوانم به‌عنوان یکی از اعضای جدید کنگره، از همان ابتدا در یافتن راه‌هایی برای برقراری مجدد ارتباط با مردم نقش داشته باشم.

وی گفت، نخستین گام برای جمهوری‌خواهان این است که بپذیرند وضعیت اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. بهای هر گالن گازوئیل به ۶ دلار رسیده است و باید بگویم برای کشاورزان حوزه انتخابیه من، پذیرفتن چنین وضعیتی بسیار دشوار است.

با این حال، پیش از آن که کنگره جدید در ماه ژانویه کار خود را آغاز کند، ابتدا باید دوره کنگره کنونی به پایان برسد و اعضای قدیمی جای خود را به نمایندگان جدید بدهند.

مجلس نمایندگان و سنا تنها ۶ هفته فرصت دارند تا پیش از پایان دوره اکثریت جمهوری ‌خواهان در کنگره، آخرین اقدامات و برنامه‌های حزب را در دوره موسوم به دوره انتقالی کنگره (Lame Duck) به سرانجام برسانند. این دوره تا سوم ژانویه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و پس از آن، تغییر در ترکیب قدرت کنگره اجرایی می‌ شود.

انتخاب روسای مجلس نمایندگان و سنا و به تصویب رساندن بسته تامین مالی دولت از جمله اولویت‌ های پیش روی کنگره در این مدت است.

یکی از نخستین موضوعاتی که انتظار می‌ رود در دستورکار قرار گیرد، طرح قطعنامه استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به دلیل نحوه مدیریت و عملکرد او در پنتاگون است.

توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه، قطعنامه استیضاح را برخلاف مخالفت رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان به جریان انداخته است. در شرایطی که فشارها برای پاسخگو کردن هگست درباره جنگ با ایران افزایش یافته، بسیاری از جمهوری‌ خواهان این جنگ را عامل شکست سنگین حزب شان در انتخابات میان‌دوره‌ ای می‌دانند.

مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه سپتامبر(شهریور) تلاش کرد مانع برگزاری رای ‌گیری درباره استیضاح هگست شود و با اقدامی ناگهانی، با اعلام تعطیلی زودهنگام جلسات و فرستادن نمایندگان به خانه، روند رسیدگی را متوقف کرد.

با این حال، هنوز مشخص نیست جانسون که همچنان روابط نزدیکی با ترامپ دارد، بتواند این بار مانع پیشبرد روند استیضاح شود؛ مگر آن که بار دیگر تصمیم بگیرد جلسات مجلس را به حالت تعلیق درآورد.

ترامپ شامگاه یکشنبه، پیش از بازگشت به واشنگتن پس از گذراندن تعطیلات آخر هفته در اقامتگاه خود در فلوریدا، در گفت‌وگو با خبرنگاران از هگست دفاع کرد و ادعا کرد که : «او اساسا تنها به دو دلیل مقصر است؛ پیروزی در دو جنگ. معتقدم ما خاورمیانه و اسرائیل را نجات داده‌ایم. واقعا دشوار است که بخواهیم کسی را که چنین کاری انجام داده، استیضاح کنیم.»

انتظار می ‌رود دموکرات‌ ها به‌طور گسترده از قطعنامه استیضاح حمایت کنند و شماری از جمهوری‌خواهان نیز وعده داده اند داده‌اند به آن ها ملحق شوند.

حکیم جفریز رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز اعلام کرد: «من با قاطعیت از قطعنامه استیضاح هگست حمایت می‌کنم. زمان کناره‌گیری هگست فرا رسیده وزیر دفاع آمریکا «از اختیارات خود سوءاستفاده کرده، امنیت ملی ما را تضعیف کرده و این جنگ بی‌محابا و پرهزینه را با ایران به راه انداخته است.

انتظار می ‌رود راهروهای ساختمان کنگره آمریکا در طول هفته جاری، با حضور هم ‌زمان نمایندگان جدید و نمایندگانی که در آستانه پایان دوره فعالیت خود هستند، شلوغ شود. نمایندگان جدید در نشست‌های توجیهی و آشنایی با وظایف خود شرکت می‌کنند، در حالی که نمایندگان در حال کناره‌گیری نیز مشغول جمع‌آوری وسایل و تخلیه دفاتر خود هستند.

هم‌زمان، ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استیون میلر، دستیار ارشد خود و از چهره‌های تندرو راست ‌گرای طراح بخش عمده ‌ای از دستور کار سیاست داخلی کاخ سفید را به‌عنوان رئیس دفتر جدید خود منصوب کرده است. میلر روز دوشنبه کار خود را در این سمت آغاز می‌کند؛ اقدامی که انتظار می‌رود آغازگر دوره‌ای از رویارویی مستقیم‌ تر دولت ترامپ با کنگره باشد.

جمهوری ‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا قصد دارند این هفته در نشست‌های غیرعلنی، انتخابات مربوط به تعیین رهبران خود را برگزار کنند. این نشست‌ها ممکن است به جلساتی برای مقصر دانستن یکدیگر درباره دلایل شکست انتخاباتی حزب تبدیل شود.

جمهوری ‌خواهان مجلس نمایندگان، خود را برای رقابتی پرتنش بر سر رهبری حزب آماده می ‌کنند. این رقابت پس از آن بروز کرده که جانسون تصمیم گرفت از این سمت کناره ‌گیری کند و زمینه را برای رویارویی میان استیو اسکالیس، نماینده جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا و جیم جردن، نماینده جمهوری ‌خواه ایالت اوهایو، فراهم آورد. جردن که پیش‌ تر مربی کشتی بوده و به محافظه‌کاران راست‌گرای تندرو نزدیک است، به دلیل رفتار و مواضع جدلی خود شناخته می ‌شود.

این دو سیاستمدار سه سال پیش نیز هنگام رقابت برای تصدی ریاست مجلس نمایندگان در مقابل هم قرار گرفتند، اما هیچ ‌یک نتوانست حمایت کافی اعضای عادی فراکسیون جمهوری‌خواه را به دست آورد؛ موضوعی که در نهایت زمینه‌ساز مطرح شدن جانسون و رسیدن او به ریاست مجلس شد. اکنون که شمار کرسی‌های جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان کاهش یافته است، نمایندگان ممکن است خواستار تغییرات گسترده و اساسی در ساختار رهبری حزب شوند.

در مجلس سنا، انتظار می‌رود جان تون، رهبر اکثریت سنا، با وجود تبدیل شدن جمهوری‌ خواهان به حزب اقلیت، همچنان جایگاه خود را به‌عنوان رهبر جمهوری‌خواهان حفظ کند. این وضعیت پس از آن رخ داده است که دموکرات‌ها توانستند کرسی‌هایی را که پیش ‌تر در اختیار جمهوری‌خواهان بود از جمله پیروزی‌های مهم در ایالت‌های تگزاس و کانزاس، به دست آورند؛

همچنین انتظار می‌رود دموکرات‌ها انتخابات داخلی خود برای تعیین رهبران حزب را اواخر همین ماه برگزار کنند. دست ‌کم دو سناتور منتخب دموکرات، یعنی عبدال السید از ایالت میشیگان و آدام همیلتون از ایالت کانزاس، تاکنون به طور علنی از حمایت از تلاش چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا، برای تصدی سمت رهبر اکثریت خودداری کرده اند. آن ها با این حال، هنوز هیچ رقیبی برای تصدی این سمت اعلام آمادگی نکرده اند

اکثریت جمهوری خواه در کنگره امید زیادی داشتند که در هفته‌های پایانی دوره فعالیت این مجلس، مجموعه‌ای از اقدامات قانون‌ گذاری را برای پیشبرد اولویت‌های حزبی خود به سرانجام برسانند؛ اما اکنون به نظر می‌رسد تحقق این برنامه‌ها با تردید جدی مواجه است.

کنگره همچنان باید تا اواسط ماه دسامبر(آذر) بودجه دولت فدرال را تأمین کند؛ در غیر این صورت، با پایان یافتن اعتبار مالی، این کشور با خطر تعطیلی دوباره دولت فدرال مواجه خواهد شد.

همچنین کنگره امیدوار است طرح سالانه دفاعی را به تصویب برساند. این طرح سیاست‌های پنتاگون را تعیین می ‌کند و افزایش حقوق نیروهای نظامی را نیز در بر می‌گیرد. این طرح تقریباً از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، هر سال به تصویب کنگره رسیده است. با این حال، امسال بسته دفاعی به دلیل فشار جریان‌های ترقی‌خواه برای کاهش بودجه مربوط به جنگ با ایران و همچنین کمک‌های نظامی به اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه، با اختلافات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو شده است.