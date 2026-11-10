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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

محدودیت‌های اسرائیل برای سفر بیماران به خارج از غزه؛ جان هزاران نفر در خطر است

ف مدیر مرکز سرطان غزه با هشدار درباره تداوم محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برای سفر بیماران، گفت: فعالیت نامنظم گذرگاه رفح، تهدیدی واقعی و مستقیم برای جان هزاران بیمار و مجروح در غزه به ویژه بیماران سرطانی، کودکان و افراد دارای شرایط حاد است که در غزه امکان ارائه مراقبت‌های پزشکی به آنان وجود ندارد.

جوان آنلاین: «محمد ابو ندی»، مدیر مرکز سرطان غزه درباره تداوم محدودیت ها اعمال شده از سوی اشغالگران در زمینه سفر بیماران نیازمند درمان خارج از غزه از طریق گذرگاه رفح هشدار داد.

وی گفت: هر روز که در سفر این بیماران به خارج از غزه تاخیر ایجاد شود، شانس سلامتی و بهبودی آنها کاهش می یابد. بیماری سرطان منتظر نمی‌ماند و موارد بسیار حاد تاخیر را برنمی تابد از همین رو

فعالیت منظم و پایدار گذرگاه رفح بدون اقدامات پیچیده و سیاست تعلل ضروری است.

او گفت: گذرگاه رفح یک شریان حیاتی و فرصتی واقعی برای درمان بسیاری از بیماران در غزه است.

این در حالی است که بیش از بیست هزار بیمار و مجروح به دلیل بسته شدن گذرگاهها همچنان در انتظار خروج از غزه هستند.

از زمان اجرای آتش بس در اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۴۴ بیمار و مجروح جان باخته‌اند. مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در مقایسه با قبل از جنگ ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش یافته است که این به دلیل کمبود دارو و نبود رادیوتراپی است که ۴۰ درصد از بیماران به آن نیاز دارند.

ساختارهای بهداشتی غزه به شدت در حال فروپاشی است و تقریبا ۱۲ هزار بیمار سرطانی را تحت تاثیر قرار داده است. کمبود داروهای ضروری به ۴۵ درصد رسیده و این وضعیت برای داروهای سرطانی و بیماران خونی وخیم تر است زیرا تجهیزات تشخیص و مسکن های دارویی در معدود مراکز پزشکی فعال در غزه از جمله مرکز درمانی ناصر به طور کامل تمام شده است.

برچسب ها: اسرائیل ، جنگ ایران و اسرائیل ، غزه
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