یک سیاستمدار مستقل عراقی با بیان اینکه تحرکات و دخالت‌های مداوم سفارت آمریکا در تصمیمات سیاسی و امور حاکمیتی عراق کاملاً غیرقابل قبول است، از دولت این کشور خواستار پایان دادن به دخالت‌های سفارت آمریکا امور داخلی عراق شد.

جوان آنلاین: «هاشم الحبوبی» سیاستمدار مستقل عراقی، از گروههای سیاسی و دولت علی الزیدی نخست وزیر عراق خواست تا فوراً به فعالیت‌ها و دخالت‌های مداوم سفارت آمریکا در تصمیمات و امور حاکمیتی عراق پایان دهند.

این سیاستمدار عراقی همچنین نسبت به افزایش غیرقابل توجیه تعداد کارکنان سفارت آمریکا در عراق هشدار داد و گفت: تحرکات و دخالت‌های مداوم و مشکوک سفارت آمریکا در تصمیمات سیاسی و امور حاکمیتی عراق کاملاً غیرقابل قبول است.

او از دولت الزیدی خواست که تحت هیچ شرایط یا بهانه‌ای اجازه چنین فعالیت‌هایی را ندهد، زیرا عراق یک کشور مستقل با نهادهای قانون اساسی و تصمیم‌گیری ملی مستقل خود است و هیچ نوع قیمومیت یا تحمیل القاهای خارجی را نمی‌پذیرد.

وی افزود: سفارت آمریکا از وظایف دیپلماتیک خود مطابق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک فراتر رفته و به بستری آشکار برای دخالت و اعمال فشار بر تصمیم‌گیری ملی عراق تبدیل شده است.

الحبوبی بیان کرد: حضور مداوم تعداد زیادی از کارمندان و پرسنل وابسته به سفارت آمریکا که به‌طور غیرقابل توجیهی در این سفارتخانه مستقر هستند، علامت سوال بزرگی ایجاد می‌کند و با هنجارهای دیپلماتیک پذیرفته شده بین‌المللی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: دولت و مقامات مسئول موظفند اقدامات جدی برای محدود کردن و تنظیم این تعداد و پایان دادن به این حضور گسترده داخل اراضی عراق انجام دهند.

پیش از این نیز «موید العلی» تحلیلگر مسائل سیاسی عراقی، نسبت به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی عراق هشدار داده و گفته بود، آمریکا در پی تحمیل سیاست‌های خود در عراق است.

العلی تصریح کرده بود، تلاش آمریکا برای درگیر کردن عراق در جنگ اقتصادی خود علیه کشورهای منطقه، دخالت آشکار در امور داخلی آن است و با اصل توازن در روابط بین‌الملل و تضمین عدم دخالت در امور داخلی آنها همخوانی ندارد.