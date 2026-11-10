کد خبر: 1389671
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: سعودی‌ها را از جنایاتشان پشیمان می‌کنیم

ی یک مقام یمنی با بیان اینکه یمن غافلگیری‌های زیادی برای عربستان دارد گفت سعودی‌ها به‌شدت پشیمان می‌شوند.

جوان آنلاین: در حالی که نیروهای مسلح یمن در واکنش به تجاوزات و جنایات وحشیانه سعودی‌ها علیه غیرنظامیان یمنی، بانک اهداف خود را در عمق عربستان گسترش داده و از تاسیسات نفتی و فرودگاه‌ها به مراکز مالی این کشور رسیده‌اند، شب گذشته، عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته ملی امور اسرای یمنی، طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن غافلگیری‌های زیادی دارند که دشمن سعودی را شوکه و آن را از تجاوز و محاصره علیه یمن پشیمان خواهد کرد.

عبدالقادر المرتضی اظهار داشت که ادامه تشدید تنش منجر به هدف قرار دادن تأسیسات مهم‌تری در عمق عربستان سعودی توسط ارتش یمن خواهد شد.

وی افزود: رژیم سعودی برای دستیابی به هرگونه پیروزی نظامی، به ویژه در باب المندب، با زمان رقابت می‌کند. عربستان این منطقه را یک هدف استراتژیک می‌داند که می‌تواند حداقل بخشی از اعتبار از دست رفته خود در چهار ماه گذشته بعد از شکست‌های بزرگ مقابل رزمندگان یمنی، را به دست آورد.

این مقام یمنی تاکید کرد که دشمن سعودی نمی‌فهمد که در حال دنبال کردن سراب و توهمی است که از آن نمی‌تواند چیزی به دست آورد و به زودی با تلفات سنگینی غافلگیر خواهد شد که قادر به تحمل آن نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که غافلگیری‌های آماده‌شده توسط نیروهای مسلح یمن سعودی‌ها را شوکه خواهد کرد و آنها از اینکه تشدید تنش را به جای صلح انتخاب کردند، به شدت پشیمان می‌شوند.

المرتضی در ادامه اظهار داشت که دشمن سعودی در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که برای آتش بس التماس می‌کند، اما بهای سنگینی خواهد پرداخت، زیرا بیشتر اعتبار، جایگاه و آبروی خود و حتی امنیت، ثبات، بیشتر امکانات، اقتصاد و زیرساخت‌های خود را از دست داده است.

رئیس کمیته ملی امور اسرای یمنی تصریح کرد که این سرنوشت اجتناب‌ناپذیر همه ستمگران و جنایتکاران در طول تاریخ است. فرعون تنها در میان امواج رنج از تکبر خود بیدار شد و حتی در آن زمان، آن بیداری دیرهنگام برای او فایده‌ای نداشت.

در همین حال، یک منبع اقتصادی در صنعا، در گفتگو با الاخبار، هدف قرار دادن مرکز مالی ملک عبدالله را نشان دهنده شکست رژیم سعودی در محافظت از مهمترین تأسیسات خود دانست.

این منبع یادآوری کرد که نیروهای صنعا به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مورد خطرات ماندن در منطقه جنگی هشدار داده و به آنها توصیه کرده بودند که سرمایه‌های خود را خارج کرده و عربستان را ترک کنند.

منبع مذکور اظهار داشت که هدف قرار دادن مراکز مالی عربستان، قدرت ارتش یمن در حمله به هر هدف اقتصادی در هر کجای عربستان را نشان می‌دهد و همه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، چه متعلق به افراد و چه شرکت‌ها، اکنون در معرض خطر هستند.

این منبع خاطرنشان کرد که ضررهای وارده به سهام آرامکو در بورس عربستان سعودی، که تقریباً از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است، بر همه شرکت‌های فهرست شده در بورس تأثیر خواهد گذاشت.

وی هشدار داد که حدود ۲۱ شهر صنعتی عربستان سعودی، که عمدتاً کارخانه‌های پتروشیمی و شیمیایی هستند، در خطر قرار دارند و هر کارخانه یمنی که هدف قرار گیرد، معادل یک شهر صنعتی عربستان سعودی خواهد بود - مناطقی که بسیار ناپایدار هستند و نیازی به استفاده از موشک‌ها و پهپادهای زیاد توسط نیروهای یمنی ندارند.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، عربستان
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