پولیتیکو: تماس استاب و استوره با پوتین شکاف در اروپا را آشکار کرد

یک رسانه آمریکایی نوشت تماس تلفنی رئیس‌جمهور فنلاند و نخست‌وزیر نروژ با رئیس‌جمهور روسیه، اختلاف در اروپا درباره نحوه تعامل با مسکو را آشکار کرد.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی پولیتیکو نوشت: الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ امیدوار بودند تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه عزم اروپا برای ایفای نقش در روند حل‌وفصل مناقشه اوکراین را نشان دهد اما این ابتکار دیپلماتیک به بروز یکی از عمیق‌ترین اختلافات میان متحدان کشورهای شمال اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین منجر شد.

بر اساس این گزارش، پیامدهای این تماس همچنان در سراسر اروپا احساس می‌شود و دولت‌های اروپایی درباره اینکه چه کسی باید در مذاکرات آینده برای پایان دادن به جنگ اوکراین نمایندگی اروپا را بر عهده بگیرد، اختلاف‌نظر دارند.

پولیتیکو نوشت: این اختلافات در شرایطی بروز کرده است که نمایندگان روسیه و اوکراین برای برگزاری دور جدید مذاکرات با فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ابوظبی آماده می‌شوند و کشورهای اروپایی نیز درباره میزان مشارکت و تأثیرگذاری خود بر این روند با چالش روبه‌رو هستند.

این روزنامه افزود ابتکار استاب و استوره با انتقاد برخی متحدان اروپایی به‌ویژه دانمارک، سوئد و لیتوانی مواجه شد. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک درباره تاثیر این اقدام ابراز تردید کرد و گفت اروپا باید به‌جای اقدام جداگانه کشورها، وحدت خود را حفظ کند.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد نیز تأکید کرد که صلح باید از موضع قدرت دنبال شود، نه از طریق امتیازدهی.

در مقابل، استوره از تصمیم مشترک خود با رئیس‌جمهور فنلاند دفاع کرد و گفت اروپا نمی‌تواند انتظار داشته باشد جنگی که در این قاره جریان دارد، بدون گفت‌وگوی مستقیم اروپایی‌ها با مسکو پایان یابد.

بر اساس گزارش پولیتیکو، دو رهبر پیش از تماس با پوتین، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درباره پیام‌هایی که قرار بود به طرف روسی منتقل کنند، مشورت کرده بودند. با این حال، واکنش‌های منفی برخی دولت‌های اروپایی به اندازه‌ای بود که زلنسکی نیز برای دفاع از ابتکار رهبران فنلاند و نروژ وارد بحث شد.

این گزارش همچنین به نگرانی کشورهای اروپایی درباره نقش‌آفرینی انحصاری آمریکا در مذاکرات صلح اوکراین اشاره کرد. برخی مقام‌های اروپایی معتقدند واشنگتن نباید تنها طرف غربی باشد که به‌طور مستقیم با رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگو می‌کند.

پولیتیکو در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرد که این رویداد، علاوه بر آشکار ساختن اختلافات میان کشورهای اروپایی درباره نحوه تعامل با مسکو، ناتوانی اروپا در دستیابی به یک موضع مشترک و تأثیرگذاری مستقل بر روند مذاکرات اوکراین را نیز نمایان کرد.