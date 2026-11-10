کد خبر: 1389665
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

غزه غرق در آب؛ دهها هزار نفر در سرما بدون سرپناه رها شده‌اند

ب بارش شدید باران و آسیب دیدن جدی چادرهای آوارگان، غزه را که در اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی بیشتر زیرساخت‌های خود را از دست داده در وضعیت بحرانی قرار داده است؛ شرایط زندگی برای ساکنان این شهر بیش از پیش سخت و طاقت فرسا شده و آنان را با یک فاجعه انسانی روبه‌رو کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب در گزارشی با اشاره به اوضاع بحرانی غزه به دنبال بارندگی‌های اخیر آورده است: رنج ساکنان غزه به دلیل بحران های پی در پی ادامه دارد و آخرین مورد از این بحران‌ها، تبعات بارش شدید باران است که وضعیت نابسامان اردوگاه‌ها و چادرهای مسکونی را آشکار کرد تا جایی که ده‌ها هزار آواره در سرما و باران بدون ابتدایی‌ترین مایحتاج رها شده‌اند.

«امین الحاج»، تحلیلگر سیاسی به خبرگزاری شهاب گفت: آنچه غزه تجربه می‌کند، از یک بحران انسانی فراتر رفته و به دلیل محاصره، ممانعت از ورود کمک ها و فروپاشی زیرساخت‌ها، به یک فاجعه بی‌پایان تبدیل شده است.

الحاج گفت: آیا اهالی غزه به سبب اصرار در ماندن در سرزمین خود و خودداری از ترک آن مجازات می‌شوند؟ آیا هدف مجازات بی‌پایان و سلب ابتدایی‌ترین امکانات زندگی است تا ساکنان غزه به اجبار این شهر را ترک کنند؟

وی افزود: اشغالگران مسئولیت مستقیم محاصره و تخریب غزه را بر عهده دارند، اما این امر کمیته مسئول اداره غزه را از وظیفه خود برای اینکه چرا مقابله با این فاجعه با تاخیر مواجه شده است، معاف نمی‌کند. غزه به کمیته‌های ظاهری و پروتکلی یا بیانیه‌های جدید نیاز ندارد، بلکه نیازمند یک مدیریت مؤثر است که مسئولیت پذیرباشد و بتواند تلاش‌های امدادی را هماهنگ کند.

« محمد مصلح»، محقق و کارشناس امور رژیم صهیونیستی نیز در این باره گفت: هدف کابینه اشغالگر راست‌گرای افراطی، غیرقابل سکونت کردن نوار غزه، مجبور کردن ساکنان به مهاجرت یا مقصر دانستن مقاومت فلسطین است.

مصلح گفت: غزه در حال حاضر بحرانی را تجربه می‌کند که هدفش شکستن پایداری ساکنان است.

وی با اشاره به اوضاع نابسامان غزه برای بیش از دو میلیون نفر گفت: این یک جنایت به تمام معنا است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

مصلح از عملکرد شورای به اصطلاح صلح و رهبری آن انتقاد کرد و گفت: آنها مسئولیت مدیریت نوار غزه، تامین چادر و بهبود شرایط زندگی ساکنان را بر عهده دارند، اما این شورا به بار اضافی بر دوش فلسطینی ها در غزه تبدیل شده است.

برچسب ها: غزه ، جنگ غزه ، اسرائیل
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