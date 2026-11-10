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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

علمای مسلمان لبنان: روند سیاسی بدون خروج اشغالگران نتیجه‌ نخواهد داشت

ب تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای تأکید کرد هر روند سیاسی یا دیپلماتیکی که منجر به توقف حملات، خروج اشغالگران از سرزمین‌های اشغالی لبنان و تضمین بازگشت آوارگان به سرزمینشان نشود، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

جوان آنلاین: تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرک‌های جنوبی و گلوله‌باران مداوم توپخانه‌ای، انداختن بمب‌های صوتی و تداوم اقدامات نظامی تهدیدکننده جان شهروندان لبنانی و امنیت و ثبات آنها، نقض آشکار حاکمیت لبنان و تاکیدی بر این است که دشمن اسرائیلی همچنان سیاست هراس و فشار نظامی برای تحمیل وقایع میدانی علیه لبنان و مردمش را دنبال می کند.

در این بیانیه آمده است: تبعات این تجاوزها محدود به خسارات مادی و آسیب‌های مستقیم نیست بلکه به تعمیق رنج ساکنان و مانعی در برابر بازگشت آوارگان به روستاها و منازلشان، توقف فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی منجر شده و مناطق مرزی را در حالت نگرانی دائمی و بی ثباتی قرار داده است. این سیاست تاکیدی بر این است که تداوم تجاوز مانع اساسی بر سر راه زندگی عادی در جنوب و روند بازسازی است.

تجمع علمای مسلمان لبنان بیان کرد: تداوم این اقدامات، مقامات لبنانی و جامعه بین‌المللی را در برابر مسئولیت‌هایشان برای محافظت از غیرنظامیان و حفظ حاکمیت لبنان قرار می‌دهد. هر روند سیاسی یا دیپلماتیکی که منجر به توقف حملات، خروج اشغالگران از سرزمین‌های اشغالی لبنان و تضمین بازگشت آوارگان به سرزمینشان نشود، نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

تجمع علمای مسلمان لبنان، همچنین لغو گذرنامه دیپلماتیک «ابراهیم شراره» سرکنسول لبنان در دیترویت آمریکا، پس از انتشار مطلبی در شبکه ایکس را محکوم و اعلام کرد: آزادی بیان باید در چارچوب قانونی و وظایف حرفه‌ای باشد و رسیدگی به هرگونه اختلاف در مورد مواضع مقامات دیپلماتیک باید طبق استانداردهای روشن و رویه‌های منصفانه و غیرگزینشی باشد.

تجمع علمای مسلمان با ابراز تسلیت به خانواده‌های شهدای ناشی از فروریختن یک توده شنی در منطقه دیر البلح در نوار غزه، تاکید کرد : این فاجعه بار دیگر پیامدهای جدی انسانی تخریب گسترده، محاصره و محدودیت‌های اعمال شده بر ورود مصالح ساختمانی و تجهیزات لازم برای جمع‌آوری آوار و بازسازی را نمایان می سازد.

در این بیانیه آمده است: حفاظت از جان غیرنظامیان و بازسازی آنچه جنگ ویران کرده است، تعهدات انسانی هستند که نباید موضوع چانه‌زنی سیاسی قرار گیرند.

تاکید بر حق ایران برای مقابله با هر گونه تجاوزگری

این بیانیه بر اهمیت حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حق آن، مانند همه کشورهای دیگر، برای محافظت از قلمرو و مردم خود و مقابله با هرگونه تجاوز علیه آن، مطابق با قوانین بین‌المللی، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ثبات منطقه‌ای مستلزم پایان دادن به حملات و تهدیدات نظامی، احترام به حاکمیت کشورها و اجتناب از تحمیل معادلات مبتنی بر استفاده از زور یا تهدید به آن است.

تجمع علمای مسلمان لبنان درباره یمن نیز ضمن محکوم کردن حملات به غیرنظامیان بیان کرد: ادامه جنگ میان امت واحد تنها به خونریزی بیشتر، تعمیق اختلافات و تحلیل رفتن منابع ملتهای اسلامی منجر می‌شود، آن هم در زمانی که منطقه نیاز به اولویت دادن به گفتگو و راه‌حل‌های سیاسی بر زبان سلاح دارد.

این بیانیه ضمن استقبال از درخواست شیخ الازهر برای توقف درگیری میان مسلمانان، آن را تاییدی بر مسئولیت بزرگی دانست که بر عهده مراجع دینی و علما گذاشته شده تا برای توقف خونریزی، خاموش کردن شعله‌های اختلاف و از بین بردن اختلافات میان ات اسلامی تلاش کنند.

تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه خود خواستار تلاش هماهنگ دینی، سیاسی و بشردوستانه برای توقف جنگ، محافظت از غیرنظامیان و گشودن راه برای توافق‌های عادلانه‌ای شد که کرامت مردم و حاکمیت کشورها را حفظ کند.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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