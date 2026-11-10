آنروا: بارندگی شدید بیش از ۲ هزار خانواده آواره را در غزه تحت تأثیر قرار داد

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد: بارندگی‌های شدید در مناطق مختلف نوار غزه، چادرها و مراکز اسکان آوارگان را به زیر آب برده و بیش از ۲ هزار خانواده آواره را در ۱۱۳ مرکز اسکان تحت تأثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: «آنروا» افزود: تیم‌های این آژانس در حال ارزیابی خسارت‌ها، شناسایی نیازهای فوری و تلاش برای بازگشایی مسیرهای مسدودشده تخلیه آب و پمپاژ آب از مناطق محل اسکان آوارگان هستند.

این آژانس همچنین تاکید کرد که آوارگان در نوار غزه به‌شدت به سرپناهی امن، پتو، تشک و دیگر ملزومات زمستانی نیاز دارند؛ به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها از ادامه بارندگی‌ها در روزهای آینده حکایت دارد.

ادعای رسانه اسرائیلی: آمریکایی‌ها خواستار رسیدگی به وضعیت غزه هستند

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد که دولت آمریکا به دنبال وضعیت انسانی ایجاد شده در نوار غزه، فشارهایی به کابینه نتانیاهو وارد کرده است تا وسایل و ابزار لازم جهت بازسازی زیرساخت‌های تخلیه و هدایت آب‌ها را فراهم و آماده کند.

بنا به این ادعا، به دنبال سامانه بارشی اخیر و تصاویر چادرهای غرق در آب و خسارت گسترده به آوارگان فلسطینی، آمریکایی‌ها پیام‌هایی واضع به اسرائیلی‌ها ارسال کرده و طی آن خواستار پیشبرد طرح‌های فاضلاب و هدایت آب‌ها در غزه به منظور بهبود زیرساخت برای فصل شده‌اند.

این پروژه‌ها شامل واردات تجهیزات ۲ منظوره‌ مانند سیمان، انواع خاصی از لوله‌ها، آهن و فولاد می‌شود.

رژیم صهیونیستی تاکنون از واردات این اقلام به این بخش (به دلیل کابردهای دوگانه) خودداری می‌کرد. سیستم امنیتی در حال بررسی مکانیزم‌هایی برای واردات این تجهیزات است و در حال مطالعه روش‌هایی برای وارد کردن آن‌ها به گونه‌ای است که به دست حماس نرسند.

ادعای تلاش برای بهبود وضعیت غزه درحالیست که بر اساس توافق آتش بس، قرار بود روزانه ۶۰۰ کامیون روزانه مایحتاج غزه را وارد کنند ولی رژیم صهیونیستی در ورود اساسی‌ترین نیازهای این منطقه کارشناسی می‌کند و تعداد کامیون‌های وارد شده به این منطقه بسیار کمتر از مقدار توافق شده است.

ماندن کودکان غزه در چادرهای غرق ‌شده، مایه شرم است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، مجبور شدن کودکان غزه به ماندن در چادرهایی را که آب باران و سیلاب آنها را فرا گرفته است و هیچ حفاظتی در برابر سرمای زمستان ندارند، مایه شرم و ننگ در این عصر توصیف کرد.