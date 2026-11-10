شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

یک فلسطینی در چهار حمله هوایی رژیم اسرائیل به مناطق مختلف غزه شهید و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: خبرگزاری فلسطینی «معا» به نقل از یک منبع پزشکی در بیمارستان الشفاء افزود: در یکی از این حملات که روز دوشنبه انجام شد، یک فلسطینی بر اثر جراحات وارده ناشی از حمله هوایی رژیم اسرائیل به گروهی از غیرنظامیان در نزدیکی میدان «ابو شریخ» در غرب جبالیا در شمال نوار غزه، شهید شد.

به گزارش معا، همچنین ۱۰ فلسطینی در حمله هوایی که منطقه الفلوجا در جبالیا را هدف قرار داد، زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین هفت فلسطینی در حمله به تجمع غیرنظامیان در خیابان الثلاثینی در شهر غزه زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی در حمله هوایی دیگر یک منزل مسکونی در خیابان الیرموک را هدف قرار داد که خوشبختانه هیچ تلفاتی در پی نداشت.

رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و در جریان این جنگ، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند.

به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها، نوار غزه همچنان شاهد حملات ارتش رژیم اسرائیل و تیراندازی و گلوله‌باران در مناطق مختلف است.

در مقابل، گروه‌های فلسطینی بارها رژیم اسرائیل را به نقض توافق‌های آتش‌بس و ادامه حملات علیه مناطق مختلف غزه متهم کرده‌اند.

ادامه حملات در شرایطی است که نوار غزه با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، شرایط زندگی فلسطینیان به ویژه آوارگان را دشوار کرده است.