شنیده شدن انفجارهای شدید در ریاض/پروازها در فرودگاه دمام متوقف شد

جوان آنلاین: پایگاه خبری عرب ژورنال به نقل از خبرگزاری فرانسه افزود که بامداد سه‌شنبه صدای انفجارهایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی شنیده شد.

بر اساس این گزارش، همزمان، داده‌های سایت «فلایت رادار۲۴» (Flightradar۲۴) نشان داد که عملیات پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام در شرق عربستان سعودی به حالت تعلیق در آمده است.

عرب ژورنال با اشاره به اینکه علت انفجارها و تعلیق پروازها در فرودگاه بین المللی ملک فهد شهر دمام همچنان نامشخص است، افزود: مشخص نیست که آیا این انفجارها ناشی از حملات جدید نیروهای مسلح یمن در پاسخ به تجاوز و محاصره ادامه دار عربستان علیه مردم یمن بوده است یا خیر.

فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و اقتصادی عربستان در روزهای اخیر به عنوان بخشی از پاسخ یمن به تجاوز عربستان، مورد حملات مکرر نیروهای مسلح یمن قرار گرفته‌اند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.