کد خبر: 1389659
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

ی منابع خبری لبنان از تداوم حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب این کشور و تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سمت یکی از شهرک‌های مرزی خبر دادند.

جوان آنلاین: حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی دوشنبه شب مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، در پی حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی، منطقه «وادی زبقین» هدف قرار گرفت و همزمان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب لبنان به پرواز درآمدند.

همچنین منطقه «وادی الحجیر» هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت و نظامیان ارتش رژیم اسرائیل با آتش سنگین توپخانه، شهرک «خیام» را گلوله باران کردند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین اطراف دو شهرک «حداثا» و «حاریص» در منطقه بنت جبیل را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود، شهرک «طلوسه» در منطقه مرجعیون را بمباران کردند.

شهرک «مرکبا» نیز هدف حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین گزارش داد که همزمان با گلوله‌باران اطراف شهرک «میفدون» توسط توپخانه ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این رژیم شهرک «کفرتبنیت» در منطقه نبطیه را هدف حمله هوایی قرار دادند.

در خبری دیگر، رسانه‌های لبنانی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهرک «صربین» در جنوب لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، لبنان ، جنگ لبنان
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