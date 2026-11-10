جوان آنلاین: مارکو روبیو روز دوشنبه هشدار داد که اگر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) رویکرد خود را در قبال پیگرد قضایی اتباع کشورهایی که عضو این دیوان نیستند تغییر ندهد، واشنگتن می‌تواند «آسیب‌های سنگینی» به آن وارد کند.

روبیو که در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه ۷ در پاریس با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، این دیوان مستقر در لاهه را به فراتر رفتن از حدود اختیاراتش متهم کرد و گفت تلاش‌های پیشین آمریکا برای ترغیب آن به انجام اصلاحات، بی‌نتیجه بوده است.

روبیو گفت: ما یک سال و نیم تلاش کردیم تا آن‌ها را به اصلاحات واداریم اما آن‌ها حاضر به انجام این کار نشدند. بنابراین، باید رویکرد متفاوتی را در پیش بگیریم.

وی از بیان جزئیات درباره اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کرد.

روبیو ادامه داد: ما معتقدیم اگر آن‌ها متوجه اشتباه خود نشوند، می‌توانیم آسیب‌های سنگینی به دیوان کیفری بین‌المللی وارد کنیم.

وزیر امور خارجه آمریکا استدلال کرد که این دیوان نباید برای اتباع کشورهایی که عضو آن نیستند، حکم صادر کند.

وی گفت: ما اجازه نخواهیم داد که هیچ‌یک از نظامیان یا فرماندهان ارتش آمریکا در دادگاهی نامشروع که ما حتی عضو آن نیستیم محاکمه شوند.

به گزارش ایرنا، پیش از این، رییس دیوان کیفری بین‌المللی با متهم کردن دولت دونالد ترامپ به تلاش برای تضعیف عدالت بین‌المللی از طریق اعمال تحریم علیه این نهاد، تاکید کرد که فشارهای واشنگتن مانع ادامه فعالیت مستقل این دادگاه نخواهد شد.

دولت ترامپ اوایل ماه اکتبر پس از اعمال تحریم‌های فردی علیه آکانه و شماری دیگر از قضات این دادگاه، تحریم‌های جدیدی علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد.

دولت ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد دیوان کیفری بین‌المللی را با اعمال تحریم‌ها «آجر به آجر» از میان بردارد. واشنگتن همچنین با محدود کردن همکاری شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با این دادگاه، از سایر کشورها خواسته است روابط خود را با این نهاد قطع کنند.

دولت آمریکا مدعی است دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده‌های مربوط به تحقیقات درباره آمریکا و متحدش، رژیم صهیونیستی، از حدود صلاحیت قانونی خود فراتر رفته است؛ این در حالی است که واشنگتن و تل‌آویو عضو اساسنامه رم نیستند.