جوان آنلاین: نظر منفی نسبت به اسرائیل در میان انگلیسی ها از ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷۸ درصد در بهار امسال افزایش یافته است.

این تغییر نظر دو سال و نیم پس از آغاز نسل‌کشی در غزه و درست پس از حمله تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران اتفاق می افتد.

یک نظرسنجی در ماه ژوئیه از سوی توسط موسسه «یوگاو» (YouGov) نشان داد که فقط ۱۷ درصد از جمعیت انگلیس معتقدند که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی نشده است.

جنگ علیه ایران به اقتصاد انگلیس ضربه زده و باعث شده است که خانوارها هزینه بیشتری برای انرژی، مواد غذایی و وام‌های مسکن بپردازند. افزایش هزینه ها باعث شده تا پیامدهای مالی جنگ‌های اسرائیل در خاورمیانه، مستقیماً گریبان‌گیر خانوارهای انگلیسی شود.

بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته نرخ بهره پایه را از ۳.۷۵ درصد به چهار درصد افزایش داد.

این نخستین افزایش نرخ در بیش از سه سال اخیر به شمار می‌رود. این افزایش، مبلغ اقساط وام‌گیرندگان مسکن را بالا می‌برد و هزینه دریافت یا تمدید وام مسکن را سنگین‌تر می‌کند.

پیش از آغاز جنگ با ایران، اقتصاددانان انتظار داشتند که نرخ‌های بهره کاهش یابد.

نگرش انگلیسی ها نسبت به اسرائیل در سه سال گذشته تغییر چشمگیری داشته است.

تا پاییز ۲۰۲۴، یعنی یک سال پس از آغاز نسل‌کشی اسرائیل در غزه، ۷۳ درصد از انگلیسی ها اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانستند.

دیدگاه انگلیسی ها نسبت به آمریکا نیز منفی شده است. حدود ۷۴ درصد از انگلیسی ها اکنون آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند.