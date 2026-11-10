کد خبر: 1389656
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر روسیه: برای حل مناقشه، آمریکا باید اعتماد ایران را به دست آورد

ب سفیر فدراسیون روسیه در تهران گفت:‌ برای حل‌وفصل مناقشه با ایران، ایالات متحده باید پیش از هر چیز اعتماد مردم ایران را دوباره به دست آورد.

جوان آنلاین: آلکسی ددوف در مصاحبه با خبرگزاری وستی رادیو تلویزیون دولتی روسیه، با طرح این پرسش که «ایرانیان چه چیزی را مسأله اصلی در روابط خود با ایالات متحده می‌دانند؟»، به این پرسش چنین پاسخ داد: «فقدان کامل اعتماد.»

وی اظهار داشت:‌ «ایرانیان دلایل کافی دارند که عمیقاً به آمریکا بی‌اعتماد باشند؛ بنابراین، به عنوان گام نخست، ایالات متحده و اسرائیل باید اقداماتی را برای احیای این اعتماد انجام دهند.»

سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: «ما معتقدیم که این مناقشه باید تنها از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل شود؛ اگر حسن نیت از سوی همه طرف‌ها وجود داشته باشد، دستیابی به این هدف ممکن است.»

وی در عین حال با اشاره به اینکه تجاوزهای آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ همزمان و در میانه مذاکرات انجام شد، خاطرنشان کرد: اگر به سوابق نگاه کنیم، متأسفانه جای خوش‌بینی باقی نمی‌ماند، همچنانکه در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، یک جنگ ۱۲ روزه درگرفت. همچنین در جریان گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، یک جنگ ۴۰ روزه آغاز شد.

ددوف ادامه داد:‌ آن درگیری نظامی اوایل آوریل (فروردین ۱۴۰۵) متوقف شد و طرفین شروع به تدوین سندی کردند که می‌توانست مبنایی برای یک توافق بلندمدت باشد. در واقع چنین سندی هم تدوین شد: «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد.»

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، طرفین متعهد به اجرای توافق‌های مشخصی بودند، اما برخی از مفاد کلیدی آن هرگز اجرایی نشدند، به‌ویژه مفادی که مربوط به توقف درگیری‌ها در تمامی خطوط مقدم، از جمله در لبنان بود.

سفیر روسیه در تهران تصریح کرد: اسرائیل تجاوزات و عملیات نظامی خود علیه لبنان را متوقف نکرد؛ آن هم در حالی که این یادداشت تفاهم از سوی آمریکا، شخصاً توسط ترامپ امضا شده بود. سپس، حدود سه هفته بعد، در ماه ژوئیه امسال، آمریکایی‌ها بار دیگر به ایران حمله کردند. متعاقب آن، ترامپ اعلام کرد که دیگر یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را معتبر نمی‌داند.

وی ادامه داد: با این وجود، طرف روسی همچنان بر این باور است که فرصتی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه مربوط به ایران باقی مانده است.

ددوف در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: حل‌وفصل وضعیت پیرامون ایران شامل طیف گسترده‌ای از مسائل، از جمله موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ «یکی از این موارد، سرنوشت اورانیوم با غنای بالا است؛ حدود ۴۰۰ کیلوگرم از این ماده در اینجا وجود دارد. طرف روسی پیشنهاد کرده است که این اورانیوم غنی‌شده به روسیه منتقل شود. این پیشنهاد همچنان به قوت خود باقی است. معتقدم اگر طرفین آن را بپذیرند، می‌تواند نقشی سازنده در روند کلی حل‌وفصل مسائل ایفا کند.»

سفیر روسیه در ایران در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی چشم‌انداز وضعیت پیش‌رو نیز ترجیح داد که از ارائه پیش‌بینی خودداری کند.

ددوف در عین حال گفت:‌ «وضعیت‌های مختلفی ممکن است رخ دهد: این رویارویی می‌تواند به‌زودی پایان یابد، یا اینکه مسیری مشابه سناریوی ماه ژوئیه را طی کند که در آن، تنش‌ها به تبادل حملات دوهفته‌ای منجر شد.»

وی افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند که اگر این رویارویی ادامه یابد، به مقدمه‌ای برای گسترش درگیری به محدوده‌ جغرافیایی بسیار وسیع‌تر تبدیل نشود.»

این دیپلمات روس اظهار داشت:‌ ایالات متحده و اسرائیل، ‌ فراتر از اجرای اقدامات اعتمادساز، باید به‌کلی از راهبرد اصلی خود - یعنی حل‌وفصل مسأله ایران از طریق توسل به زور و تلاش برای تغییر نظام در ایران - دست بردارند.

وی خاطرنشان کرد: سابقه درگیری‌های گذشته نشان داده است که چنین تلاش‌هایی همواره در برابر اراده مردم ایران ناکام می‌مانند؛ مردمی که در این‌گونه مواقع، حول محور رهبری، انسجام ملی خود را حفظ می‌کنند و همچون جبهه‌ای واحد در برابر متجاوزان می‌ایستند.

برچسب ها: روسیه ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
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