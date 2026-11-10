حماس با انتقاد از بیانیه شورای صلح غزه، اسرائیل را مسئول بحران انسانی در این باریکه دانست

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) با انتقاد از بیانیه شورای صلح غزه درباره بحران انسانی و سیلاب‌های اخیر در این باریکه، رژیم صهیونیستی را مسئول ممانعت از اجرای نقشه راه و تاخیر در ورود کمک‌های بشردوستانه دانست و خواستار اجرای فوری تعهدات این رژیم، بازگشایی گذرگاه‌ها و آغاز روند بازسازی غزه شد.

جوان آنلاین: این جنبش در بیانیه ای در واکنش به مواضع اخیر شورای به اصطلاح صلح غزه درباره فاجعه ناشی از سیلاب‌ها در این باریکه افزود: به رغم آنکه این شورا به وخامت اوضاع انسانی و تاخیر کابینه اسرائیل در ورود تجهیزات اسکان و بازسازی اذعان کرده است، اما روایت ارائه‌ شده از دلایل این فاجعه، تحریف‌ شده و واقعیت‌های مستند سیاسی درباره مسئولیت این رژیم اشغالگر در جلوگیری از اجرای طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا و نقشه راه مورد موافقت حماس و گروه‌های مقاومت را نادیده گرفته است.

حماس افزود: مسئول دانستن این جنبش در به تعویق افتادن اجرای نقشه راه، با بیانیه‌های رسمی میانجی‌ گران به‌ویژه مصر، قطر و ترکیه در تضاد است زیرا در شرایطی که حماس و گروه‌های مقاومت موافقت خود را با این نقشه راه اعلام کرده بودند، این کشورها سوم آگوست ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵) تاکید کردند که نقض مداوم توافق‌ ها از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل، اجرای مرحله دوم نقشه راه را با مانع مواجه کرده است.

سیلاب‌های غزه نباید ابزار فشار سیاسی شود

این جنبش در ادامه بیانیه خود تاکید کرد کرد که تبدیل فاجعه انسانی و ورود کمک‌های حیاتی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، با تعهدات انسانی و حقوقی در تضاد است.

حماس با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد درباره خسارات گسترده ناشی از سیلاب‌ها در غزه افزود: ده‌ها هزار خانواده فلسطینی از این سیلاب‌ها آسیب دیدند، در حالی که مقادیر زیادی از تجهیزات و اقلام اسکان، در خارج از نوار غزه وجود دارد و در انتظار صدور مجوز برای ورود به این باریکه است.

در این بیانیه آمده است: کودکانی که زیر آوار و در آب‌های ناشی از بارندگی، جان خود را از دست می‌دهند، طرف مذاکرات نیستند و نباید به گروگان اهداف رژیم اشغالگر اسرائیل برای کشتار و آواره کردن ملت فلسطین تبدیل شوند.

حماس همچنین افزود: شورای صلح به‌ عنوان نهادی که مسئولیت نظارت بر اجرای طرح را برعهده دارد، باید درباره مسئولیت خود در قبال این کوتاهی فاحش توضیح دهد، به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های رژیم اسرائیل همچنان مانع ورود تجهیزات مورد نیاز برای اسکان آوارگان و آغاز روند بهبود شرایط زندگی در غزه می‌شود.

مخالفت با تحمیل شروط جدید

حماس در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرد که این جنبش همواره آمادگی خود را برای اجرای تفاهم‌ های مورد توافق اعلام کرده و با تفسیر مجدد این توافق‌ها یا تحمیل شروط جدیدی که موجب تغییر ترتیب تعهدات متقابل، جلوگیری از عقب‌ نشینی رژیم اسرائیل و طولانی‌ تر شدن رنج ساکنان غزه شود، مخالف است.

این جنبش در همین راستا از شورای به اصطلاح صلح غزه خواست تا کابینه رژیم صهیونیستی را به اجرای فوری تعهدات مرحله نخست توافق ملزم کند و گذرگاه‌ها را بدون هیچ‌گونه شرط سیاسی یا امنیتی به روی اقلام امدادی، تجهیزات اسکان و ملزومات بازسازی و بهبود شرایط زندگی بازگشایی کند.

همچنین جدول زمانی مشخص و سازوکار نظارتی برای اجرای نقشه راهی اعلام کند که پیش‌ تر پذیرش آن از سوی حماس مورد تایید شورا قرار گرفته بود و باید بر اساس تعهدات متقابل، از جمله عقب‌ نشینی رژیم اسرائیل، انتقال اداره غزه و ترتیبات امنیتی اجرا شود.

حماس در ادامه از شورای یاد شده خواست تا زمینه فعالیت کمیته ملی اداره نوار غزه را فراهم کند و با برطرف کردن موانع واقعی پیش روی آغاز فعالیت این کمیته، طرف‌های مسئول ایجاد این موانع را مشخص کند.

این جنبش همچنین از شورای به اصطلاح صلح غزه خواست تا با بسیج منابع مالی بین‌المللی، به نهادهای سازمان ملل اجازه دهد بدون محدودیت به ماموریت‌های بشردوستانه خود عمل کنند و روند بازسازی اولیه و ترمیم زیرساخت‌ها را آغاز کند.

حماس از این شورا درخواست کرد تا گزارشی شفاف درباره تعهدات اجرا شده و تعهدات به‌ تاخیر افتاده منتشر کند تا همه طرف‌ها بر اساس معیارهای یکسان در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.

غزه به اقدام عملی نیاز دارد، نه بیانیه ابراز نگرانی

حماس در بیانیه خود افزود: آنچه غزه به آن نیاز دارد، صدور بیانیه جدیدی درباره ابراز نگرانی نیست، بلکه اجرای تعهداتی است که خود شورای صلح در غزه اعلام کرده است.

این جنبش افزود: هر طرحی برای پایان دادن به جنگ که امداد رسانی به غیر نظامیان را منوط به مذاکرات کند، یا عواقب ادامه محاصره و انسداد را بر دوش قربانی بگذارد، فاقد اعتبار خواهد بود.