نویسنده ایرلندی: نسل جدید غرب از فلسطین حمایت می کند

جوان آنلاین: «استفانی چیس»، نویسنده ایرلندی در مقاله‌ای در روزنامه «The Irish News»، تأکید کرد که دسترسی بی‌سابقه به اطلاعات در دنیای دیجیتال، امکان انکار آنچه در نوار غزه رخ می‌دهد را از سیاستمداران و رسانه‌های سنتی گرفته است.

وی خاطرنشان کرد که برخلاف تصور برخی، حمایت از فلسطین یک «مد» یا حرکت حاشیه‌ای نیست، بلکه واکنشی عمیق از سوی اقشار مختلف جامعه است.

چیس با اشاره به فشارهای وارده بر چهره‌های فرهنگی مانند «سالی رونی» و «مکلمور» که به دلیل مواضع حمایتی از فلسطین با محدودیت‌های کاری و اجتماعی مواجه شده‌اند، افزود: تلاش دولت‌هایی نظیر انگلیس و آمریکا برای برچسب زدن به فعالان فلسطین، تنها نشان‌دهنده ترس آن‌ها از قدرت این جنبش است.

این نویسنده در پایان هشدار داد که نسل‌های آینده، کسانی را که در برابر جنایات غزه سکوت کردند، مورد قضاوت قرار خواهند داد و همبستگی با فلسطین، جنبشی فراتر از محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خواهد بود.