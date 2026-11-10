جوان آنلاین: عمر الوائلی رئیس کمیته گذرگاه های مرزی عراق اعلام کرد که بغداد صبح امروز سه شنبه بعد از تکمیل اقدامات فنی و گام های لازم گذرگاه الشیب(چذابه) را بازگشایی می کند.

وی گفت که این اقدام در ساعت هشت صبح به وقت محلی با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حرکت مسافران و انتقال کالاها و تبادلات تجاری انجام می شود.

همچنین گزارش شده که کمیته مذکور گذرگاه مرزی مندلی(سومار) را به صورت موقت از روز جمعه با هدف تکمیل اقدامات فنی لازم می بندد!

روز گذشته فراکسیون پارلمانی بدر اعلام کرد که این فراکسیون قاطعانه با دیکته های آمریکا برای بستن گذرگاه های مرزی با ایران مخالف است.

فراکسیون مذکر تاکید کرد: سخنان وزیر خارجه عراق مبنی بر درخواست ها و دیکته های آمریکا نقشه های تدوین شده علیه مناطق جنوبی را اثبات کرده و مداخله در حاکمیت عراق محسوب می شود.

فراکسیون بدر اضافه کرد: ملت ما و نیروهای ملی عراق هرگز در برابر نقض حاکمیت کشور یا تسلیم شدن مقابل دیکته های خارجی علیه منافع ملی ساکت نخواهند ماند. ما قاطعانه سیاست محاصره را رد می کنیم و تاکید داریم که روابط ایران و عراق عمیق بوده و برآمده از خون های ریخته شده در مسیر آزادسازی و مبارزه با تروریسم است.



