کد خبر: 1389644
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

گذرگاه مرزی چذابه از سمت عراق بازگشایی می‌شود

چذابه یک مسئول عراقی از قصد بغداد برای بازگشایی گذرگاه مرزی چذابه از ابتدای امروز خبر داد.

جوان آنلاین: عمر الوائلی رئیس کمیته گذرگاه های مرزی عراق اعلام کرد که بغداد صبح امروز سه شنبه بعد از تکمیل اقدامات فنی و گام های لازم گذرگاه الشیب(چذابه) را بازگشایی می کند.

وی گفت که این اقدام در ساعت هشت صبح به وقت محلی با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حرکت مسافران و انتقال کالاها و تبادلات تجاری انجام می شود.

همچنین گزارش شده که کمیته مذکور گذرگاه مرزی مندلی(سومار) را به صورت موقت از روز جمعه با هدف تکمیل اقدامات فنی لازم می بندد!

روز گذشته فراکسیون پارلمانی بدر اعلام کرد که این فراکسیون قاطعانه با دیکته های آمریکا برای بستن گذرگاه های مرزی با ایران مخالف است.

فراکسیون مذکر تاکید کرد: سخنان وزیر خارجه عراق مبنی بر درخواست ها و دیکته های آمریکا نقشه های تدوین شده علیه مناطق جنوبی را اثبات کرده و مداخله در حاکمیت عراق محسوب می شود.

فراکسیون بدر اضافه کرد: ملت ما و نیروهای ملی عراق هرگز در برابر نقض حاکمیت کشور یا تسلیم شدن مقابل دیکته های خارجی علیه منافع ملی ساکت نخواهند ماند. ما قاطعانه سیاست محاصره را رد می کنیم و تاکید داریم که روابط ایران و عراق عمیق بوده و برآمده از خون های ریخته شده در مسیر آزادسازی و مبارزه با تروریسم است.

برچسب ها: مرز چذابه ، گذرگاه چذابه ، عراق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

مشق مقاومت

ما و کنگره دموکرات

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

موشک‌ها تا هرجا

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار