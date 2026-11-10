بلومبرگ نوشت ذخایر موشک‌های پاتریوت اروپا به حداقل رسیده و ارتش‌های اروپایی بدون دریافت تضمین آمریکا برای جایگزینی مهمات، تمایلی به انتقال موشک‌های باقی‌مانده به اوکراین ندارند.

جوان آنلاین: بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: ذخایر موشک‌های رهگیر پک-۲ (PAC-۲) و پک-۳ (PAC-۳) مورد استفاده در سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا در کشورهای اروپایی به پایین‌ترین سطح رسیده است.

براساس این گزارش، فرماندهان نظامی کشورهای اروپایی در برابر انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین، بدون دریافت تضمین‌های قطعی از واشنگتن برای تأمین مجدد مهمات و جایگزینی موشک‌های تحویل‌شده، مقاومت می‌کنند.

بلومبرگ نوشت: کمبود جهانی موشک‌های رهگیر پاتریوت پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) تشدید شده و کشورهای اروپایی نیز برای تأمین نیازهای دفاعی خود با محدودیت روبه‌رو هستند.

بلومبرگ افزود: انتظار نمی‌رود وضعیت تأمین این موشک‌ها دست‌کم تا یک سال آینده بهبود محسوسی پیدا کند زیرا تحویل موشک‌های تولیدشده در کارخانه‌های اروپایی به اوکراین به زمان نیاز دارد.

بر اساس برنامه‌های موجود، اوکراین قرار است در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ میلادی ۶۰۰ موشک رهگیر PAC-۲ ساخت آلمان دریافت کند. همچنین توافق جداگانه‌ای برای تولید موشک‌های PAC-۳ در لهستان در اواخر اکتبر اعلام شده است.

این گزارش در ادامه به وابستگی اوکراین به آمریکا در حوزه‌های پدافند هوایی، ارتباطات ماهواره‌ای و اطلاعات نظامی اشاره کرده و تأکید می‌کند که کشورهای اروپایی در شرایط کنونی قادر نیستند به‌طور کامل جایگزین توانمندی‌های واشنگتن در این زمینه‌ها شوند.

سامانه پدافندی پاتریوت ساخت آمریکا یکی از سامانه‌های اصلی مقابله با تهدیدهای هوایی و موشک‌های بالستیک است. موشک‌های PAC-۲ و PAC-۳ از مهمات رهگیر این سامانه به شمار می‌روند که برای مقابله با اهداف مختلف هوایی و موشکی به کار گرفته می‌شوند.