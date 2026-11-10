جوان آنلاین:نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی رویترز و ابسوس حاکی از آن است که میزان حمایت های مردمی از ترامپ بعد از شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آمریکا به پایین ترین حد ثبت شده خود نزدیک شده است.

بر اساس این گزارش، تنها ۳۲ درصد از آمریکایی ها عملکرد ترامپ را تأیید می کنند. پایین ترین حد محبوبیت مردمی ترامپ در نیمه اکتبر به عدد ۳۱ درصد رسیده بود.

همچنین تنها ۲۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی عملکرد دولت ترامپ در خصوص مبارزه با افزایش هزینه های زندگی به دنبال جنگ علیه ایران را تأیید می کنند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که ۳۴ درصد از رای ‌دهندگان آمریکایی اعلام کرده اند جنگ با ایران در تصمیم آنها برای رای دهی در انتخابات میان دوره‌ای بسیار مهم بوده است.