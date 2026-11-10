جوان آنلاین: نیروهای مسلح عراق اعلام کردند که خروج تدریجی نظامیان ترکیه از پایگاه زیلکان واقع در بعشیقه نینوا طی ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد.

این نیروها تاکید کردند که پایان سال جاری میلادی موعد اتمام حضور نظامی ترکیه در پایگاه مذکور و تحویل دادن کنترل آن به نیروهای عراقی خواهد بود.

پایگاه زلیکان یک پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق با بیش از هزار نیروی ترک و چهار هزار نیروی عراقی است.

پیشتر اعلام شده بود که ترکیه اقدامات لازم برای خروج تدریجی از این پایگاه را بر اساس توافق به دست آمده میان آنکارا و بغداد انجام خواهد داد.

ترکیه در سال ۲۰۱۵ این پایگاه را نزدیک بعشیقه با هماهنگی اقلیم کردستان عراق با هدف آموزش نیروهای پیشمرگ در چارچوب مبارزه با عناصر داعش تأسیس کرد اما این موضوع خیلی زود به یکی از نقاط اختلاف آنکارا و بغداد تبدیل شد چرا که دولت عراق خواهان خروج نیروهای ترکیه از خاک خود بود و ترکیه این موضوع را به وجود تهدیدات امنیتی در شمال عراق مرتبط می دانست.