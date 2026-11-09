کد خبر: 1389545
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
گلخندان نایب‌قهرمان تیراندازی جهان از پیشرفت تیم ملی گفت

تلاش حداکثری برای کسب حداکثر سهمیه المپیک

شیوا نوروزی

جوان آنلاین: ملی‌پوش تیراندازی ایران پس از کسب مدال جهانی امیدوار است سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ را به دست بیاورد. 
مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه به پایان رسید و تنها مدال کاروان اعزامی توسط وحید گلخندان و هانیه رستمیان به ارمغان آمد. 
تیم میکس تپانچه ۱۰ متر بعد از اینکه در بازی‌های آسیایی ناگویا مدال برنز را به دست آورد، در جهانی دوحه نیز روی سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد و نقره‌ای شد. رستمیان در جریان مسابقات جهانی سهمیه المپیک را گرفت و گلخندان نیز برای کسب سهمیه تلاش می‌کند. 
نایب‌قهرمان تیراندازی جهان شرایط مسابقات دوحه را تشریح کرد: «مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر نخستین رویداد کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بود. متأسفانه در ماده انفرادی با وجود ثبت امتیازی برابر با رقبایم و تنها به دلیل تعداد ایکس کمتر نتوانستم به فینال راه پیدا کنم. با توجه به رکورد خوبی که در تپانچه انفرادی به ثبت رساندم معتقدم اگر به فینال صعود می‌کردم شانس خوبی برای کسب سهمیه المپیک داشتم. بلافاصله پس از رقابت‌های انفرادی مسابقه میکس را در پیش داشتیم و باید در مدت‌زمان کوتاهی از نظر روحی و جسمی ریکاوری می‌کردم. خوشبختانه توانستیم به آمادگی مطلوبی برسیم و به‌عنوان تیم دوم راهی فینال شویم. در نهایت نیز همراه با هانیه رستمیان به مدال ارزشمند نقره دست یافتیم تا نخستین مدال نقره میکس ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به ثبت برسد.»
گلخندان کسب مدال نقره جهان را نشانه پیشرفت عملکرد تیراندازی ایران خواند: «حدود یک ماه و نیم پیش در بازی‌های آسیایی نیز در این ماده به مدال دست پیدا کردیم، اما آن مدال برنز و در سطح رقابت‌های آسیایی بود. این‌بار در مسابقات قهرمانی جهان و در سطحی بالاتر موفق به کسب مدال نقره شدیم که نشان‌دهنده پیشرفت و ارتقای عملکرد تیم ماست و خدا را شکر می‌کنم که توانستیم نتیجه بهتری رقم بزنیم. پس از یک دوره استراحت کوتاه باید دوباره تمرینات خود را از سر بگیریم و با برنامه‌ریزی مناسب آمادگی‌مان را برای مسابقات پیش‌رو و رویداد‌های کسب سهمیه المپیک حفظ کنیم. هدف ما این است که با قدرت به مسیرمان ادامه دهیم و بتوانیم حداکثر سهمیه ممکن را برای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به دست آوریم. پس از چند ماه که فدراسیون با سرپرستی اداره می‌شد با حضور دادگر فضای تازه‌ای در فدراسیون ایجاد شده و انرژی و انگیزه خاصی میان ورزشکاران و اعضای تیم وجود دارد. امیدوارم این تلاش‌ها به نتایج مطلوب منجر شود و بتوانیم در المپیک لس‌آنجلس عملکرد درخشانی داشته باشیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ملی پوش ، مدال ، المپیک
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