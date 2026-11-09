بحران گلزنی چالش بزرگ آلونسو

جوان آنلاین: وضعیت لیگ برتر جزیره از حالت عادی خارج شده و مدعیانی که هوادارانشان منتظر پیروزی‌شان هستند شکست می‌خورند و در کمال ناباوری این تیم برایتون است که در جایگاه دوم جدول نزدیک‌تریــن رقیب به آرسنال صدرنشین است.

در پایان هفته دهم و قبل از تعطیلی مسابقات لیگ، لیورپول و برایتون حریفان خود را شکست دادند، منچستریونایتد با هزار مصیبت از باخت به استون‌ویلا گریخت و با قبول شکست برابر ساندرلند بحران چلسی تشدید شد. باخت سیتیزن‌ها فرصت صعود را برای شگفتی‌ساز این فصل انگلیس فراهم ساخت. برایتون در ادامه درخشش‌هایش با دو گل برنتفورد را نیز شکست داد تا شاگردان فابین هورتسلر با ۲۴ امتیاز به رده دوم جدول صعود کنند. تیم ایرائولا نیز از لغزش چلسی استفاده کرد. لیورپولی که فشار زیادی را بابت دو باخت پی‌درپی تحمل می‌کرد، کریستال‌پالاس را در سلهرست پارک ۳ بر یک مغلوب ساخت تا با ۱۸ امتیاز آبی‌های لندن را کنار بزند و رتبه سوم جزیره را در اختیار بگیرد. این پیروزی خارج از خانه بندرنشینان را با روحیه خوب به تعطیلات فرستاد. میزبان تک‌گلش را از روی نقطه پنالتی، آن هم در دقیقه ۹۵ به ثمر رساند. همین مسئله داد ایرائولا، سرمربی لیورپول را درآورد: «از پنالتی‌هایی که در محوطه جریمه ما با سخت‌گیری تمام گرفته می‌شود، اما در محوطه جریمه رقبا به راحتی نادیده گرفته می‌شوند، به شدت عصبانی‌ام. نیازی به توضیحات داوران ندارم. واقعیت پیش چشم همه است. اشتباهاتی رخ می‌دهد و اتاق VAR با یک بار، دو بار و سه بار مرور صحنه فقط تلاش می‌کند دلیلی برای لغو نکردن تصمیم پیدا کند.»

تیره‌روزی‌های چلسی تمامی ندارد. شاگردان ژابی آلونسو در باد پیروزی مقابل من‌یونایتد خوابیده بودند و شکست یک بر صفر مقابل ساندرلند، آنها را از خواب بیدار کرد. چلسی در این فصل به تیم‌های پایین جدولی نه نگفت و این‌بار مقابل ساندرلند زانو زد. این چهارمین باخت تیم آلونسو بود و تاوانش نیز خروج از جمع چهار تیم اول جدول و سقوط به رتبه پنجم است. جالب اینکه میزبان با این برد یک پله بالا آمد و نوزدهم شد.

مشکلات هجومی تیم لندنی به قوت خود باقی است و مدافعان نیز توانایی بسته نگه داشتن دروازه را ندارند. مالکیت ۶۹ درصدی در بازی با ساندرلند چالش‌های چلسی را نشان می‌دهد و اینکه شاگردان آلونسو به رغم داشتن مالکیت توپ فقط چهار شوت در چارچوب ثبت کردند! سرمربی اسپانیایی در مورد ضعف‌های تیم توضیحاتی داد: «سعی کردم راه‌حلی برای گل نزدن پیدا کنم. در گردش توپ کمی کند بودیم و موقعیت‌های کافی خلق نکردیم. نه صبر لازم را داشتیم و نه خلاقیت کافی برای ساختن موقعیت، به همین دلیل حتی به گلزنی هم نزدیک نبودیم.»

سقوط شیاطین‌سرخ به رده هجدهم خشم هواداران این تیم را دوچندان کرد. جدال در اولدترافورد تأثیری در عملکرد تیمی منچستر نداشت و بازیکنان یونایتد کماکان بی‌انگیزه، سردرگم و ناتوان ظاهر شدند. منچستری‌ها با خوش‌شانسی دو بار کامبک زدند تا تساوی ۴ – ۴ رقم بخورد. در بین تیم‌های حاضر در پنج لیگ برتر اروپا، تیم مایکل کریک با ۳۰ گل خورده بدترین عملکرد دفاعی را در این فصل داشته است. کریک، اما حاضر به استعفا نیست و روی فرصت دوباره باشگاه حساب می‌کند: «به اندازه کافی نشانه دیده‌ام، می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. فکر می‌کنم دلایل و امکانات کافی برای این کار وجود دارد. شرایط کاملاً متغیر بوده، اما کاملاً می‌دانم باید به کجا برویم.»