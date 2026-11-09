اعلام لیست ۳۰ نفره تیم ملی امید، یعنی شروع رسمی و جدی مأموریت یحیی گل‌محمدی برای رساندن ایران به المپیک.

این‌بار برخلاف همیشه خبری از بلاتکلیفی طولانی‌مدت نبود. فدراسیون فوتبال خیلی زود دست به کار شد و گل‌محمدی را جانشین عبدی کرد. حالا با اعلام فهرستی ۳۰ نفره، مأموریت گل‌محمدی برای ساختن امید‌های فوتبال ایران رسماً کلید خورد. مأموریتی با هدف بازگرداندن این تیم به مسیر موفقیت و البته رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس.

آخرین ساعات یک‌شنبه بود که نخستین لیست تیم ملی امید بعد از انتخاب یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی، روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفت. لیستی متشکل از بازیکنان شاغل در لیگ برتر، لیگ‌های دسته پایین‌تر و حتی چند لژیونر. بازیکنانی که برای حضور در اردوی آماده‌سازی (۱۸ تا ۲۶ آبان) فیفادی آبان‌ماه دعوت شدند و از روز گذشته، کار خود را زیر نظر کادرفنی جدید در مرکز ملی فوتبال آغاز کردند.

مرتضی فاضلی (تراکتور)، عباس حبیبی، امجد کوچکی، پوریا رفیعی (سپاهان اصفهان)، محمد مرتضوی (ذوب‌آهن اصفهان)، محمدحسین صادقی و پوریا شهرآبادی (پرسپولیس)، مهدی قائدی‌حیدری (استقلال تهران)، محمد گندمی (نیروی زمینی)، یوسف مزرعه و عرشیا باقری (فولاد خوزستان)، مهدی موسوی و ابوالفضل جامعی قمصری (استقلال خوزستان)، ابوالفضل موردی (فجر شهید سپاسی)، محمدمهدی منصوری، سینا معظمی‌تبار و امیررضا کرمی (شمس‌آذر قزوین)، محمدعلی شکیبا (گل‌گهر سیرجان)، ضرغام سعداوی (ملوان بندرانزلی)، مسعود محبی (خیبر خرم‌آباد)، علیرضا آراسته و ابوالفضل کوهی (نساجی مازندران)، مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیرحسین امانی‌پور و امیرمحمد کریمی (آلومینیوم اراک)، مبین دهقان (الوحده امارات) و آرشا شکوری و حمیدرضا فیروزی (لوسیل قطر) نفراتی هستند که گل‌محمدی برای حضور در نخستین اردو دست روی آنها گذاشته است. فهرستی که در کنار دعوت از نام‌های کمتر شنیده شده و ناشناخته، چند غایب قابل توجه، چون امیرحسین محمودی، وینگر جوان پرسپولیس، کوروش اژدهاکش (نساجی) و محمد عسکری (وینگر سپاهان) دارد. البته رضا غندی‌پور (مهاجم الوحده) و عباس کهریزی (وینگر آلومینیوم) هم می‌توانستند در این اردو حضور داشته باشند که به دلیل مصدومیت دعوت نشدند.

مهم‌تر از اسامی دعوت‌شدگان، اما مسیری است که گل‌محمدی برای ساختن تیم ملی فوتبال امید ایران انتخاب خواهد کرد. تیمی که سال‌هاست به دلیل نداشتن ثبات، اردو‌های منظم، همکاری باشگاه‌ها، تدارکات مناسب و حمایت کافی در رسیدن به اهدافش ناکام مانده است. تیمی که بی‌شک صرف تغییر کادرفنی نمی‌تواند به موفقیت نزدیک شود اگر با همان شرایط قبلی به کار خود ادامه دهد. اردوی ۱۸ تا ۲۶ آبان، نخستین فرصت گل‌محمدی برای شناخت بازیکنان مدنظرش و ارزیابی فنی آنها جهت ترسیم مسیر امیدهاست. البته باید دید سرمربی جدید می‌تواند مسائل و مشکلاتی که مربیان قبلی را به چالش کشیده بود کنار بزند تا تیمی با هویت تاکتیکی مشخص بسازد یا نخستین فهرست او نیز مانند سایرین صرفاً یک دورهمی مقطعی خواهد بود.