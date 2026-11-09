عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

جوان آنلاین: تنها چند ساعت بعد از آنکه پورموسوی، سرمربی نفت آبادان گفت که با توجه به تعویق یک‌ساله جام‌ملت‌ها، قلعه‌نویی دیگر بهانه‌ای برای ممانعت از جوانگرایی ندارد، لیست تیم ملی برای فیفادی آبان اعلام شد. لیستی زیرورو شده که تصور شد نخستین گام است برای جوانگرایی و تغییر نسل، تصوری که، اما خیلی زود با یک جمله رنگ باخت.

با توجه به تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا که بهترین فرصت برای ایجاد تغییرات است، جدیدترین لیست تیم ملی برای دو دیدار دوستانه مقابل عراق و فلسطین، بازیکنان جوان و جدیدی در خود جای داده بود.

لیست جدید قلعه‌نویی که متشکل بود از دروازه‌بان‌ها: پیام نیازمند (پرسپولیس)، حبیب فرعباسی (استقلال)، محمد خلیفه (آلومینیوم اراک) و ادیب زارعی (شمس‌آذر قزوین). مدافعان میانی: علی نعمتی (لوسیل قطر)، محمدمهدی زارع (پرسپولیس)، عارف آقاسی (استقلال)، سامان فلاح (استقلال)، امین حزباوی (سپاهان). مدافعان چپ: ابوالفضل رزاق‌پور (فولاد خوزستان)، حسین گودرزی (استقلال)، جعفر سلمانی (الطلبه عراق). مدافعان راست: صالح حردانی (استقلال)، آریا یوسفی (سپاهان). هافبک‌های میانی: محمد قربانی (الوحده امارات)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (استقلال)، امید نورافکن (سپاهان)، محمدجواد حسین‌نژاد (دینامو ماخاچ‌قلعه روسیه)، سعید عزت‌اللهی (شباب‌الاهلی امارات). وینگر‌ها و هافبک‌های هجومی: اسماعیل قلی‌زاده (استقلال)، مهدی لیموچی (سپاهان)، افشین صادقی (نساجی مازندران)، امیرحسین فارسی (خیبر خرم‌آباد)، محمد محبی (ریه‌کا کرواسی)، امیرحسین حسین‌زاده (تراکتور)، محمدمهدی محبی (پرسپولیس). مهاجمان: سردار آزمون (شباب‌الاهلی امارات)، دنیس درگاهی (استاندارد لیژ بلژیک) و کسری طاهری (سپاهان). لیستی که در مقایسه با فهرست ۲۶ نفره اردوی قبلی ۱۴ تغییر داشت، به‌طوری‌که ۱۴ بازیکن یا تازه‌وارد بودند یا بازگشته به لیست تیم ملی و ۱۱ نفر هم نسبت به فهرست قبلی دعوت نشده بودند (علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی، محمد نادری، احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، عارف حاجی‌عیدی، میلاد سورگی، امیرحسین محمودی، مهدی طارمی و شهاب زاهدی).

در خط دروازه، نیازمند تنها گلر باقی‌مانده از لیست قبلی بود و سه دروازه‌بان دیگر تغییر کرده بودند. در خط دفاع نیز تغییرات مهمی با عدم حضور حاج‌صفی، خلیل‌زاده و رضاییان صورت گرفته بود. دعوت از محمد خلیفه، ادیب زارعی، امین حزباوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، امیرحسین حسین‌زاده و کسری طاهری، نفراتی که در ناگویا با تیم ملی امید به میدان رفتند نیز این نوید را می‌داد که بخشی از مسیر انتقال بازیکنان امید به بزرگسالان آغاز شده است، درست مثل ادیب زارعی و اسماعیل قلی‌زاده یا امیرحسین فارسی، مهاجم ۱۹ ساله خیبر و همچنین افشین صادقی، وینگر جوان نساجی و کسری طاهری که بعد از حضور در رده امیدها، پایش به اردوی بزرگسالان نیز باز شد.

لیست جدید قلعه‌نویی، بسیار امیدوارکننده بود، اما صرفاً تا قبل از آنکه یک بند از بیانیه شبانه فدراسیون، همه امید‌های ایجاد شده را از بین ببرد. درحالی‌که تصور می‌شد سرمربی تیم ملی سرانجام مجاب شده به تغییر نسل و فرصت دادن به بازیکنان جوان، بیانیه‌ای روی خروجی سایت فدراسیون قرار گرفت که در آن نوشته شده بود: «کادر فنی تصمیم گرفته است در این اردو تعدادی از بازیکنان باتجربه تیم ملی حضور نداشته باشند تا فرصت بیشتری برای حضور و ارزیابی بازیکنان جوان‌تر فراهم شود. بدیهی است این تصمیم صرفاً در چارچوب برنامه فنی اردوی جاری اتخاذ شده و به معنای تغییر در جایگاه و نقش بازیکنان باتجربه در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.» اظهارنظری رسمی که نشان داد نمی‌توان دلخوش بود به تغییر رویکرد در تیم ملی و لیست اعلام شده برای فیفادی آبان‌ماه صرفاً یک ارزیابی مقطعی جوانان توسط قلعه‌نویی و دستیارانش است، همین و بس. چیزی شبیه به عملیات فریب برای ساکت کردن افکار عمومی که بعد از انتشار خبر تعویق یک‌ساله جام‌ملت‌ها، خواهان جوانگرایی در تیم ملی بود و تغییر نسل، اما خیلی زود مشخص شد خبری از تغییر نسل نیست، حتی اگر گاهی لیست تیم ملی زیرورو و مملو از جوانان و نفرات جدید شود.