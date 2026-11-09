جوانگرایی جرئتی که فدراسیون ندارد

لیست تیم ملی اعلام شد. چشم شما روشن، امیر قلعه‌نویی روی نام پیرمرد‌های مورد علاقه‌اش خط کشید و آنها را دعوت نکرد، اما امان از بازیکن‌سالاری. فدراسیون فوتبال بعد از اعلام لیست جدید تیم ملی بلافاصله برای اینکه خاطر بازیکنان پا به سن گذاشته و ناکارآمد تیم مکدر نشود بیانیه صادر کرد: «این تصمیم صرفاً در چارچوب برنامه فنی اردوی جاری اتخاذ شده و به معنای تغییر در جایگاه و نقش بازیکنان باتجربه در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.»

بنازم به این همه شجاعت و ایستادگی مقابل بازیکن‌سالاری، حتی اجازه ندادند آقایان چسبیده به تیم متوجه شوند که در لیست جدید قلعه‌نویی حضور ندارند، چه برسد به اینکه احتمالاً ناراحت شوند یا بخواهند سروصدایی به راه بیندازند که آهای مردم ما را دعوت نکردند و چه و چه، این‌جوریش را ندیده بودیم که دیدیم. البته این مورد را تنها می‌توان در فوتبال ایران و فدراسیونی دید که ریاستش با مهدی تاج است و سرمربی تیم ملی‌اش امیر قلعه‌نویی.

از جملات بیانیه فدراسیون فوتبال فقط یک نتیجه می‌توان گرفت و آن نیست جز اینکه باید قید جوانگرایی در فوتبال، به‌خصوص تیم ملی را زد. این خیمه‌شب‌بازی هم راه افتاده برای بستن دهان منتقدان. برای اینکه عده‌ای جوان را ببرند فیفادی بعدی و بعد با خیال راحت همان قبلی‌ها را دعوت کنند و کارشان را پیش ببرند. این ادعای ما نیست. این را بیانیه عجولانه و نسنجیده فدراسیون فوتبال می‌گوید. آقایان این‌قدر با عجله دست به قلم شدند که حتی به این فکر نکردند آبروی خودشان را همین چند جمله می‌برد و پوچی تمام ادعاهایشان در مورد جوانگرایی برای همه مشخص می‌شود.

اینکه این برنامه چقدر با هماهنگی سرمربی تیم ملی و فدراسیون بوده را فقط گذشت زمان مشخص می‌کند. آنچه معلوم است اینکه چنین تغییر گسترده‌ای چندان با تفکرات امیر قلعه‌نویی جور درنمی‌آید، مگر آنکه ژنرال فدراسیون را جلو انداخته باشد که با تضمین آنها فعلاً قید پیرمرد‌های مورد علاقه‌اش را موقتاً بزند، اما در زمان مناسب تمام جوان‌های دعوت‌شده به تیم را جلوی پای آنها قربانی کند.

فدراسیون فوتبال با انتشار این بیانیه نشان داد که حتی جرئت ندارد کار درستی را که حتی در ظاهر انجام داده به گردن بگیرد و از ترس، بلافاصله اعلام کرد همه چیز به حالت اول بازخواهد گشت و بازیکنانی که در آستانه ورود به دهه چهارم زندگی‌شان هستند، خیالشان راحت باشد که جایشان در تیم ملی محفوظ است. حتی آن دسته‌ای هم که احتمالاً هوس خداحافظی به سرشان زده، می‌توانند امیدوار باشند که فدراسیون جای ثابتی برایشان در نظر گرفته است.

اعلام لیست جدید تیم ملی خوشحالمان کرد، اما بیانیه فدراسیون فوتبال حتی اجازه نداد این خوشحالی را ابراز کنیم. این بیانیه در کنار حرف‌های امیر قلعه‌نویی و مقایسه شرایط مربیگری در باشگاه‌ها با تیم ملی به خوبی ثابت کرد که همه، ریز و درشت سرکار هستیم و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.