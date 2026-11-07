حملات سایبری علیه اسرائیل ادامه دارد

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم در خبری اعلام کرد که شرکت برق اسرائیل از تمام مشترکین خود خواست به پیامکی برای آنها در مورد قطع برق آنها در صورت عدم پرداخت بدهی رسیده، توجه نکنند و روی لینک همراه آن کلیک نکنند و با این کار خود خبر از هک شدن سامانه پیامکی خود داد.

به گزارش تسنیم، به اعتراف این رسانه عبری زبان: موجی از پیامک‌های جعلی طی ساعات اخیر برای بسیاری از مشترکین شرکت برق ارسال شده و به آنها هشدار داده شده است که در صورت عدم پرداخت بدهی، برق آنها قطع خواهد شد، که در چارچوب سرقت اطلاعات تلفن‌های همراه و به ویژه اطلاعات کارت‌های اعتباری قرار دارد.

در هشدار این شرکت که در رسانه‌های مختلف رژیم صهیونیستی هم منتشر شده آمده است: اگر طی چند ساعت گذشته پیامکی از شرکت برق دریافت کرده‌اید که در آن از وجود بدهی و ضرورت پرداخت فوری آن، پیش از قطع برق، خبر داده شده است، مراقب باشید؛ این پیامک تلاشی پیچیده برای فیشینگ با هدف سرقت اطلاعات کارت اعتباری و اطلاعات شخصی شماست.

در ساعات اخیر، موجی از پیامک‌ها منتشر شده است که در آنها ادعا می‌شود مشترک به شرکت برق بدهکار است. بر اساس متن پیام، از دریافت‌کنندگان خواسته می‌شود برای تسویه بدهی، روی پیوند خارجی ضمیمه‌شده کلیک کنند.