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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پلیس فرانسه ۲۳۲ معترض را بازداشت کرد

3 لوران نونز وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که پلیس در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه ۲۳۲ نفر را بازداشت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از فرانس۲۴، وزیر کشور شنبه شب در بیانیه‌ای گفت که علاوه بر این، پلیس در جریان تظاهرات امروز ۴۰ هزار مورد توقف و بازرسی نیز انجام داد.

به گزارش ایرنا، وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به لطف استقرار نیرو‌های فرمانداری‌ها، ماموران پلیس و ژاندارم‌ها تجمعات عمومی روز ۷ نوامبر در سراسر کشور برگزار شد.

نونز افزود: نیرو‌های مجری قانون به رغم خشونت‌های بسیاری که این روز را تحت‌الشعاع قرار داد، شجاعت، حرفه‌ای‌گری و عزمی مثال‌زدنی از خود نشان دادند.

در حالی که اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه شمار معترضان در اعتراضات شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و کیفیت نامطلوب آموزشی را حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام کردند وزارت کشور فرانسه این تعداد را حدود ۱۴۶ هزار نفر اعلام کرد.

رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس در پایان راهپیمایی مسالمت‌آمیز علیه افزایش هزینه‌های زندگی، به سمت معترضانی که در میدان ملت پاریس مانده بودند، گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی شلیک کرد. پلیس اعلام کرد که تعدادی از معترضان به سمت آنها اشیائی پرتاب کردند.

در هفته‌های اخیر، اعتراضات دانشجویی در نقاط مختلف فرانسه گسترش یافته و معترضان با مسدود کردن ورودی مدارس، نسبت به وضعیت آموزشی و کمبود امکانات و منابع اعتراض کرده‌اند.

برچسب ها: پلیس فرانسه ، معترضان فرانسوی ، اعتراضات
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