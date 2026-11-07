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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

دست رد آیزنکوت به سینه نتانیاهو برای تشکیل دولت یکپارچه در اسرائیل

3 همزمان با رد درخواست نتانیاهو برای تشکیل کابینه متحد با مخالفان، شماری از معترضان در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند و خواستار تغییر کابینه نتانیاهو شدند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، درحالی است که بنیامین نتانیاهو برای جلب نظر احزاب دیگر و ماندن در کرسی نخست وزیری خواستار تشکیل دولت وحدت شده بود، حزب یاشار به رهبری آیزنکوت؛ رقیب انتخاباتی وی این درخواست را رد کرد.

به گزارش مهر، نتانیاهو گفته بود که «الان زمان تشکیل دولت وحدت در اسرائیل است.».

اما حزب یشار به ریاست گادی آیزنکوت، ساعتی بعد از این درخواست نتانیاهو اعلام کرد که نتانیاهو دولت وحدت و کابینه اضطراری را تشکیل داد، اما وی همیشه برای تضعیف این دولت تلاش کرده و به توافق با شرکایش پایبند نبوده است.

این حزب افزود: اگر لیکود و متحدان آن برای پیوستن به کابینه وحدت تمایل دارند، باید ائتلاف با احزاب افراطی را کنار بگذارند و به کابینه به ریاست من (آیزنکوت) بپیوندند.

همزمان با اظهارات آیزنکوت، تعدادی از معترضان در مرکز تل‌آویو دست به تظاهرات زده و خواستار تغییر کابینه نتانیاهو و تشکیل یک کابینه با حضور احزاب عرب شدند.

از سوی دیگر، «یائیر گولان» رئیس حزب دموکرات‌های رژیم اسرائیل خواستار عوض شدن کابینه نتانیاهو و تشکیل «دولت تغییر» شد.

گولان افزود که باید کابینه‌ای جایگزین کابینه نتانیاهو شده، کابینه‌ای برای تغییر تشکیل و برای تحقق این هدف تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شود.

برچسب ها: آیزنکوت ، نتانیاهو ، اسرائیل
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