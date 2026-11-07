کد خبر: 1389169
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

پیشنهاد جدید به نتانیاهو: ۱۲۵ میلیون بگیر و برو

3 یک ثروتمند صهیونیست به نتانیاهو پیشنهاد کرد تا ۱۲۵ میلیون دلار گرفته و از صحنه سیاسی اسرائیل محو شود.

جوان آنلاین: بن کاسپیت خبرنگار معروف اسرائیلی در گزارشی که امروز شنبه در روزنامه معاریو منتشر شد اعلام کرد که یک سرمایه دار به نتانیاهو پیشنهاد کرده است در مقابل خروج کامل از صحنه سیاسی، ۱۲۵ میلیون دلار دریافت کند.

به گزارش تسنیم، به نوشته این خبرنگار اسرائیلی، در حالی شایعه پیشنهاد به نتانیاهو دست به دست می‌شود که گفته می‌شود نتانیاهو یک سال است از پرداخت ۱۲ شیکل (حدود ۳ دلار) بابت ساندویچ فلافلی که ۱۲ ماه پیش از یک مغازه خریده بود، بدهکار است و حاضر به پرداخت آن نیست.

در ادامه این گزارش آمده است: این یکی از دردناک‌ترین و سرنوشت‌سازترین معضلات سیاسی است که هر مسئول اسرائیلی در دوران معاصر با آن رو‌به‌رو می‌شود: آیا با احزاب عربی دولت تشکیل دهد، یا با احزاب حریدی، یا با هر دو گروه عرب‌ها و حریدی‌ها به‌طور هم‌زمان، یا بدون حضور آنها، اما با حمایت احزاب عربی خارج از ائتلاف؟

آیا باید دولت اقلیتی تشکیل دهد که بر پایه شناخت متقابل، تفاهم و توافقی استوار باشد مبنی بر اینکه ۱۹ نماینده عرب به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی برای سرنگونی آن اقدام نکنند؟ و اینکه ۶۱ رأی برای تصویب طرح سازنده عدم اعتماد به دولت وجود نداشته باشد؟

یا باید برای تشکیل دولت وحدت تلاش کند؛ دولتی که می‌توان آن را «دولت همکاری» نامید و میان احزاب مرکزی صهیونیست، بدون حضور جناح‌های افراطی، یعنی حریدی‌ها و احزاب عربی، شکل بگیرد؟

نویسنده می‌افزاید: باور کنید یا نه، گزینه‌های متعدد دیگری نیز در میان این سناریو‌ها وجود دارد که برخی از آنها واقعاً شگفت‌انگیزند.

اگر دولت وحدت تشکیل شود، آیا می‌پذیریم که نتانیاهو نخستین کسی باشد که قدرت را در چارچوب توافق چرخشی در اختیار می‌گیرد؟ آیا اساساً با اصل چرخش قدرت موافقت می‌کنیم؟ چگونه تضمین کنیم مردی که در تمام دوران فعالیت سیاسی خود نتوانسته واکنش‌های تهاجمی‌اش را مهار کند، این بار نیز بار دیگر به ما نیش نزند؟ آیا نتانیاهو می‌تواند شخصیت باقی‌مانده خود را از میان ویرانه‌های آشفتگی و جنون بیرون بکشد و بار دیگر به فردی مسئولیت‌پذیر تبدیل شود که تنها در پی منافع اسرائیل باشد؟

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در زمان مناسبی برگزار شد تا میزان مسمومیت چهره بنیامین نتانیاهو و تأثیر منفی آن بر تصویر اسرائیل در جهان و آمریکا را به ما نشان دهد. باید یک کمیته تحقیق مستقل برای بررسی این موضوع تشکیل شود که چگونه مهم‌ترین سرمایه خود، یعنی ائتلاف با آمریکا، را از دست دادیم.

مشکل اینجاست که اوضاع هر روز بدتر می‌شود و تحریم‌ها نه‌تنها از سوی اروپا، بلکه از جانب آمریکا نیز در آستانه اعمال قرار دارد.

در آوریل ۲۰۲۵، رون درمر، معمار این فاجعه، چنین گفته بود: «۱۲ ماه دیگر، جنگ هفتم اکتبر پایان خواهد یافت و توافق‌های صلح بیشتری امضا خواهد شد. شمار کشور‌هایی که خواهان صلح (سازش) با اسرائیل هستند افزایش خواهد یافت. اما کلید تحقق این امر، پیروزی است. وقتی در خاورمیانه پیروز می‌شوید، این پیروزی تأثیر بسیار بزرگی خواهد داشت».

درمر دیگر در میان ما نیست. شما می‌دانید کجاست. شاید در حالی که خود را پیروز می‌داند، به میامی گریخته باشد. اما جنگ هنوز پایان نیافته است.

تمام جبهه‌ها باز هستند. در جنگ علیه ایران، تنها یک هدف محقق شده است: تغییر نظام. اما این اتفاق نه در تهران، بلکه در واشنگتن رخ داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور (تروریست) آمریکا، دیگر قادر به انجام وظایف خود نیست. در مورد او، این مسئله خطرناک است. او اکنون وارد مرحله ازدست‌دادن اعتماد عمومی شده است.

دونالد ترامپ جونیور، پسر ترامپ، پستی را که جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، بازنشر کرده بود، دوباره منتشر کرد. ونس در آن پست اسرائیل را مسئول تمام مشکلات آمریکا دانسته بود و دونالد جونیور نیز در توضیح آن نوشت: «تمام کلمات این متن کاملاً درست است».

مگان کلی، چهره بانفوذ جمهوری‌خواهان نیز از این موضع حمایت کرد. حتی خود ترامپ هم درستی بخشی از اظهارات ونس را تأیید کرد.

بنیامین نتانیاهو در مدت چهار سال تقریباً به‌طور کامل تصویر اسرائیل را نابود کرده است.

ما به مطرودان جامعه جهانی تبدیل شده‌ایم. او از سوی بیشتر کشور‌های جهان تحت تعقیب است و در عین حال تقریباً همه از او نفرت دارند. یهودیان آمریکا، که زمانی بزرگ‌ترین پشتوانه و حامی ما بودند، اکنون از ما احساس انزجار می‌کنند.

یک مقام بلندپایه آمریکایی که اخیراً با یک چهره سیاسی اسرائیلی دیدار کرده بود، در حالی که هر دو سخنرانی پیروزی عبدالسید، سناتور مسلمان تازه‌منتخب در ایالت میشیگان را تماشا می‌کردند، گفت: «خوب به او نگاه کنید. احتمال زیادی وجود دارد که معاون رئیس‌جمهور بعدی باشد».

هفته گذشته، مردی ثروتمند و بسیار سرشناس، داستان عجیبی برایم تعریف کرد:

«چند سال پیش با یکی از نزدیک‌ترین و وفادارترین افراد به بنیامین نتانیاهو تماس گرفتم و پیشنهادی به او دادم. از او خواستم به نتانیاهو اطلاع دهد که حاضرم ۱۲۵ میلیون دلار به نام او در یک صندوق سرمایه‌گذاری بسته سپرده‌گذاری کنم؛ به‌گونه‌ای که او به مدت ۱۰ سال کامل، سالانه ۱۲.۵ میلیون دلار به‌صورت نقدی دریافت کند. تنها شرط من این بود که برای همیشه از سیاست اسرائیل کناره‌گیری کند».

پرسیدم: «خب، ماجرا به کجا رسید؟»

یکی از نزدیکان نتانیاهو که او را می‌شناسم، برایم تعریف کرد که فردی در پاسخ به این پیشنهاد، حرف عجیبی به او زده بود: «واقعاً فکر می‌کنی او به پول اهمیت می‌دهد؟»

دست‌کم ۱۵ دقیقه با صدای بلند خندیدم. سپس پرسیدم: «آیا پاسخی از نتانیاهو دریافت کردی؟»

جواب داد: «نه، آن فرد حتی پیشنهاد را هم به او منتقل نکرد».

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، حریدی ها
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