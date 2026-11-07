۱۰۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت گذشته

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۱۰۵ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در این کشور انجام داده است.

وی بیان کرد که حملات عربستان به شهید و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی منجر شده است.

سریع افزود که این حملات مناطق مختلفی از جمله صنعا، جوف، تعز، عمران، حجه، صعده، مارب و لحج را هدف قرار دادند.

وی همچنین افزود که حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام شده که از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمدند و حملات موشکی نیز از مناطق نجران و جازان صورت گرفته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز دور جدید تنش‌ها به ۴ هزار و ۳۶۹ مورد رسیده است.