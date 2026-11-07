کد خبر: 1389167
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تظاهرات در مرکز تل‌آویو برای تغییر کابینه نتانیاهو

2 معترضان اسرائیلی شنبه شب در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند و خواستار تغییر کابینه بنیامین نتانیاهو شدند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، معترضان همچنین خواستار تشکیل کابینه جدید به کمک احزاب عرب شدند.

به گزارش مهر، این تظاهرات همزمان با آن برگزار می‌شود که یائیر گولان رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی که از احزاب مخالف کابینه نتانیاهوست خواستار تشکیل کابینه جدید شد.

رهبر حزب دموکرات‌ها در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد که باید کابینه نتانیاهو، جایگزین و برای تحقق این هدف، تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شود.

این درحالی است که همزمان، نتانیاهو برای این که بار دیگر در قدرت بماند، دست به سوی دیگر احزاب دراز کرد و مدعی شد: اکنون زمان تشکیل دولت وحدت در اسرائیل است.

گولان، دیروز در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تصریح کرد که نتانیاهو «در حالت هراس و پاتک‌زدن است و تلاش می‌کند با تدبیر یک کودتا، قدرت را با زور تصاحب کند».

وی همچنین نهاد‌های امنیتی، به‌ویژه سازمان امنیت داخلی (شاباک) و رئیس آن «دیوید زینی» را به دلیل همراهی با کمپین هدایت‌شده از سوی نتانیاهو علیه احزاب عربی و زیر سؤال بردن مشروعیت نتایج انتخابات، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

گولان افزود: «دیوید زینی و شاباک، تسلیم نفوذ خانواده نتانیاهو شده‌اند و اکنون هسته اصلی امنیت ملی اسرائیل در دست افرادی است که به جای خدمت به کابینه، در خدمت نتانیاهو هستند.»

رهبر حزب دموکرات‌ها در ادامه با هشدار نسبت به عمیق‌تر شدن بحران میان تل‌آویو و آمریکا، به کاهش بودجه کمک‌های امنیتی و افزایش شکاف با حزب دمکرات آمریکا اشاره کرد و این تحولات را «خطری واقعی برای اسرائیل و امنیت آن» دانست و تأکید کرد: «ما زمانی برای تلف کردن در بازی‌های سیاسی نداریم.»

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی بامداد جمعه در اظهاراتی گفت که پس از پایان مشورت‌ها و شنیدن توصیه‌ها، یکشنبه آینده، نام نامزد نخست وزیری را برای تشکیل کابینه جدید رژیم اسرائیل معرفی خواهد کرد.

هرتزوگ همچنین گفت که به رایزنی با روسای احزاب سیاسی برای اطلاع یافتن از مواضع آنها درباره فردی که بیشترین شانس را برای تشکیل کابینه دارد، ادامه خواهم داد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیش‌تر گزارش داده بود که «گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار با حمایت ۵۶ عضو کنست (پارلمان رژیم اشغالگر)، در برابر ۴۶ توصیه به سود بنیامین نتانیاهو، ماموریت نخست برای تشکیل کابینه جدید صهیونیستی را به دست خواهد آورد.

برچسب ها: تظاهرات ، تل آویو ، نتانیاهو
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