فراخوان نتانیاهو برای تشکیل دولت وحدت ملی و واکنش آیزنکوت

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر شنبه شب طی فراخوانی اظهار کرد: الان وقت وحدت است. هستند کسانی که به دنبال تشکیل هرچه سریع‌تر دولت با حمایت «حامیان تروریسم» هستند.

به گزارش ایسنا، به دنبال اعلام حمایت احزاب عربی از آیزنکوت برای سرنگون کردن دولت نتانیاهو، وی احزاب مذکور را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.

علاوه بر این، حزب حریدی یهودت هتورات نیز حاضر به حمایت مشروط از آیزنکوت شده است و بنا به گفته‌ها، او نزدیک به هفتاد توصیه برای تشکیل دولت دریافت کرده است.

حزب یاشار به ریاست گادی آیزنکوت، ساعتی بعد از اظهارات نتانیاهو درباره وحدت و تشکیل دولت «وحدت ملی» هرگونه دولت چرخشی را رد کرد و شرط گذاشت که باید قبل از پیوستن به ائتلاف او، باید احزاب افراطی را کنار بگذارد.

این حزب خطاب به نتانیاهو اعلام کرد: اگر لیکود و متحدانش ناگهان به وحدت و یک دولت گسترده علاقه‌مند هستند، آنها دعوت هستند که درباره انحلال ائتلاف خود با گروه‌های افراطی (احزاب راست مانند قدرت یهود و صهیونیسم دینی)، پذیرش چهار اصل پیشنهادی آیزنکوت و آمادگی خود برای پیوستن به دولت به ریاست او، اعلام نظر کنند.

همچنین «یائیر گولان» رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی گفت: باید دولت نتانیاهو را کنار گذاشت و دولت تغییر را تشکیل داد و همه تلاش‌ها را برای تحقق این امر انجام داد.