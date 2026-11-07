نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه ضمن انتقاد از رویکرد ناتو و سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، گفت که هیچ سلاح هسته‌ای برای هیچکس در غرب آسیا وجود ندارد.

جوان آنلاین: ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شامگاه شنبه طی یک تجمع انتخاباتی در منطقه «لو بورژه» در نزدیکی پاریس، پایتخت فرانسه عنوان کرد: «هیچ سلاح هسته‌ای برای هیچکس در غرب آسیا وجود ندارد. وقتی زمانش فرا برسد، کسانی که سلاح دارند باید شروع به خلع سلاح کنند و از کسانی که بیشترین سلاح را دارند، شروع کنند.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه در ادامه تاکید کرد: «ما هیچ ارتباطی به حضور در ناتو یا جنگ‌های آمریکا نداریم. فرانسه باید یک جبهه جهانی از کشور‌های غیرمتعهد را به نفع یک جهان منظم ایجاد کند. منظورم یک جهان منظم است با قوانینی که همه به آن احترام می‌گذارند.»

ملانشون درباره جنگ اوکراین اظهار کرد: «ما مستقیما در حل‌وفصل جنگ روسیه و اوکراین مشارکت خواهیم کرد، زیرا ما فرانسوی‌ها که چهار بار توسط همسایه خود مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم، هرگز با این ایده که کسی برای حل یک مشکل سیاسی به کسی دیگر حمله کند، موافق نخواهیم بود. ما ایده صلح شامل امتیازات ارضی در اوکراین را بدون پرسیدن از مردم مربوطه که آیا موافق هستند در یک طرف مرز باشند یا در طرف دیگر، نمی‌پذیریم. این به خود مردم بستگی دارد که چه می‌خواهند.»

او همچنین درباره نسل‌کشی در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: «ما مستقیما برای کمک به فلسطینی‌ها اقدام خواهیم کرد، نه تنها علیه نسل‌کشی در غزه، بلکه علیه الحاق تدریجی کرانه باختری. کشتی‌های فرانسوی مانند کشتی‌های ایتالیا و اسپانیا در صورت لزوم، ناوگان‌های شهروندانی را که برای دفاع از حقوق مردم فلسطین مستقر شده‌اند، همراهی خواهند کرد. ما الحاق تدریجی کرانه باختری، جنوب لبنان و ارتفاعات جولان را نمی‌پذیریم. ما به‌طور مشخص با گسترش جنایاتی که جوامع مسیحی تحت محاصره و آزار و اذیت در فلسطین و لبنان را هدف قرار می‌دهد، مبارزه خواهیم کرد.»

ملانشون با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور تاکید کرد: «ترامپ در ایالات متحده شکست خورد. بولسونارو در برزیل شکست خورد. حالا نوبت ماست که تاریخ را تغییر دهیم!»

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه درباره سیاست‌های جاری این کشور گفت: «ما برنامه ماکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) برای انرژی هسته‌ای جدید فرانسه را کنار خواهیم گذاشت. این خطرناک و پرهزینه است؛ بسیار پرهزینه و قماری است که آینده خود را به ماشین‌هایی بسپاریم که هنوز هیچکس نمی‌داند واقعا کار خواهند کرد یا خیر. ما به شدت به این بودجه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توربین‌های جزر و مدی، انرژی زمین‌گرمایی و انرژی دریایی نیاز داریم.»