جوان آنلاین: ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه چهارشنبه در مجلس ملی این کشور با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان گفت: «این گواه دیگری است که در یک دموکراسی، مردم تاریخ خود را می‌نویسند و هیچکس، نه الگوریتم‌ها و نه منافع خصوصی، نمی‌تواند این کار را برای آنها انجام دهد.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری بی‌اف‌ام‌تی‌وی، وزیر امور خارجه فرانسه همچنین مبارزات انتخاباتی ایالات متحده را «ناهماهنگ و تند» توصیف کرد و گفت: «پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده خبر بسیار خوبی برای دموکراسی آمریکا است.»

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفتند.

انتظار می‌رود نتایج این انتخابات به دموکرات‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از دستور کار قانونگذاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بدهد.