کد خبر: 1388681
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

قطر تا سال ۲۰۳۳ به بزرگ‌ترین خریدار گاز مایع آمریکا تبدیل می‌شود

3 شرکت «قطر انرژی» با هدف تقویت جایگاه خود در تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و گسترش سبد عرضه خود از آمریکا، برنامه‌ریزی کرده است تا با دستیابی به حجم خریدی بالغ بر ۲۳.۷ میلیون تن در سال، تا سال ۲۰۳۳ به بزرگ‌ترین خریدار گاز آمریکا تبدیل شود.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری «سی‌ان‌بی‌سی عربی»، شرکت ملی انرژی قطر در اواخر اکتبر ۲۰۲۶ (اوایل آبان جاری) دو توافق‌نامه جدید امضا کرد که به این شرکت اجازه می‌دهد سالانه حدود ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع دیگر از آمریکا دریافت کند؛ اقدامی که توانایی این شرکت را در بازاریابی مجدد محموله‌ها و عرضه آنها به مشتریان خود در بازار‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، بر اساس برآورد‌های مؤسسه «وود مکنزی»، با احتساب سهم ۷۰ درصدی قطر انرژی در پروژه «گلدن پاس» در ایالت تگزاس، حجم گازی که این شرکت از منابع آمریکایی کنترل می‌کند تا سال ۲۰۳۳ به ۲۳.۷ میلیون تن در سال خواهد رسید.

این میزان از سوخت قرار نیست به بازار داخلی آمریکا اختصاص یابد، بلکه برای تقویت فعالیت تجاری این شرکت و فروش مجدد محموله‌ها به بازار‌های واردکننده و با بهره‌گیری از امکان انتقال آنها از مسیر‌هایی که از تنگه هرمز عبور نمی‌کنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این توسعه در حالی صورت می‌گیرد که صادرات گاز طبیعی مایع قطر از زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶ (اوایل اسفند ۱۴۰۴) با فشار‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که تنش‌آفرینی آمریکا در منطقه خلیج فارس، تردد نفتکش‌ها و حامل‌های گاز را از طریق تنگه هرمز که تنها گذرگاه صادراتی قطر به بازار‌های جهانی خارج از این منطقه است، با محدودیت مواجه کرده است.

عملیات تحویل محموله‌ها بر اساس این دو توافق‌نامه جدید قرار است در سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ آغاز شود؛ به این معنا که این قرارداد‌ها نقشی در حل‌وفصل اختلالات کنونی عرضه نخواهند داشت، اما گزینه‌های اضافه‌ای را برای تنوع‌بخشی به مسیر‌های تأمین و تقویت توانایی این شرکت در عمل به تعهدات آینده‌اش در سایه خطرات ژئوپلیتیک تهدیدکننده تجارت انرژی فراهم می‌سازند.

این گام بازتاب‌دهنده تحولی گسترده‌تر در راهبرد شرکت قطر انرژی است که از تمرکز صرف بر تولید و صادرات از پایگاه اصلی داخلی، به سوی گسترش شبکه عرضه و تجارت بین‌المللی حرکت می‌کند. این استراتژی با توجه به صدرنشینی آمریکا در صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان و پیشی گرفتن این کشور از قطر در سال ۲۰۲۳، اهمیت دوچندانی یافته است.

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