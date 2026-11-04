زاکانی: ایران با مقاومت هوشمندانه باید بازدارندگی خود را تقویت کند

شهردار تهران گفت: تقویت توان داخلی و مقاومت هوشمندانه، ضامن بازدارندگی در برابر دشمن است.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در ویژه‌برنامه روز استکبارستیزی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با اشاره به دلایل تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا اظهار کرد: با بررسی شرایط و رخداد‌های جهانی می‌توان پنج دلیل اصلی را برای تبیین نسبت ایران و آمریکا برشمرد که نخستین آن، مبنای اعتقادی و قرآنی است؛ چراکه بر اساس آموزه‌های قرآن باید از طاغوت اجتناب کرد و آمریکا از نگاه ما نماد طاغوت در جهان امروز است.

به گزارش تسنیم، وی دومین دلیل را نوع نگرش حاکم بر سران آمریکا دانست و افزود: در ساختار فکری حاکمان آمریکا، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم دینی با رویکرد‌های آخرالزمانی نقش دارد؛ نگاهی که در نقطه مقابل وعده قرآنی حاکمیت مستضعفان بر زمین قرار گرفته است. آنان برای تحقق اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند و در اوج این رویکرد، به دنبال انتقام‌گیری از ایران و ایرانی هستند.

زاکانی با اشاره به سومین دلیل تقابل ایران و آمریکا، آن را تقابل تمدنی توصیف کرد و گفت: آمریکا خود را پرچمدار تمدن غرب می‌داند و جمهوری اسلامی ایران نیز معتقد است انقلاب اسلامی تجربه‌ای متفاوت در عرصه نظر و عمل به بشریت ارائه کرده است.

شهردار تهران ادامه داد: انقلاب اسلامی در برابر تعاریف غربی از آزادی و دموکراسی، تعریف جدیدی از آزادی و عدالت ارائه داد و در کنار آن، معنویت را به جامعه بشری هدیه کرد. استبدادزدایی، استکبارستیزی، آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی از دستاورد‌های این انقلاب بود که در کنار معنویت، زمینه‌ساز پیشرفت جامعه شد.

وی با بیان اینکه آمریکا از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تلاش کرده است مانع پیروزی آن و تحقق شعارهایش شود، تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین مانع پیش روی ایران در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، آمریکاست.

زاکانی چهارمین دلیل تقابل را عملکرد و سابقه تاریخی آمریکا در قبال ملت ایران عنوان کرد و گفت: نسبتی که آمریکا در طول این سال‌ها با ملت ایران برقرار کرده، جز جرم و جنایت نبوده و از این منظر به ملت ایران بدهکار است. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، برای خود حقی قائل شده که ملت‌های دیگر را غارت کند؛ نمونه‌های این رویکرد را در تحولات آمریکای جنوبی نیز مشاهده کرده‌ایم.

وی با مرور تاریخ مواجهه ایران و آمریکا افزود: نخستین مواجهه جدی ملت ایران با آمریکا به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که آمریکا با کودتا، ملت ایران را تهدید و تحقیر کرد. پس از آن نیز در سال ۱۳۴۲، مردم معترض به سلطه آمریکا و رژیم پهلوی که به رهبری امام خمینی (ره) قیام کرده بودند، هدف سرکوب و کشتار قرار گرفتند.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: آمریکا هرچه تلاش کرد نتوانست مانع پیروزی انقلاب شود و پس از آن نیز هیچ‌گاه از دشمنی با ملت ایران دست برنداشت. ما ۷۳ سال است که تجربه تقابل با آمریکا را داریم و در سال گذشته نیز این کشور در دو نوبت با تعرض به خاک ایران و همچنین تلاش برای ایجاد کودتا در دی‌ماه، به دنبال سلطه بر کشور بود.

وی با اشاره به اهداف اعلام‌شده از سوی ترامپ و نتانیاهو اظهار کرد: به دنبال تسخیر و تجزیه ایران، تغییر نظام و به اسارت گرفتن مردم بودند. نقشه‌ای که طراحی کرده بودند، علیه دین و میهن ما بود و خودشان نیز به‌صراحت درباره آن صحبت کردند. در این مسیر، امام مجاهد ما را به شهادت رساندند، کودکان میناب را به خاک و خون کشیدند و فرماندهان کشور را نیز هدف قرار دادند.

زاکانی پنجمین دلیل تقابل با آمریکا را تجربه تاریخی بی‌اعتمادی به این کشور دانست و گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف، تجربه اعتماد به آمریکا را داشته است؛ از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به دنبال اعتماد مصدق به آمریکا رخ داد و در نهایت به سرنگونی دولت او و حاکمیت ۲۵ ساله رژیم پهلوی منجر شد.

وی با اشاره به شرایط ایران در سال‌های ابتدایی انقلاب افزود: در ابتدای انقلاب، نگاه نادرستی نسبت به آمریکا وجود داشت. در جلد سوم اسناد لانه جاسوسی آمده است که ۴۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران فعالیت می‌کردند و حق توحش دریافت می‌کردند؛ موضوعی که در قالب کاپیتولاسیون مورد اعتراض امام خمینی (ره) قرار گرفت و اعتراض به آن نیز با شهادت جمعی از مردم همراه شد.

شهردار تهران ادامه داد: با وجود این سابقه، جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب با آمریکا برخوردی کریمانه داشت و برای تعطیلی سفارت این کشور اقدام نکرد، اما آمریکا سفارت خود را به مرکزی برای جاسوسی و توطئه علیه ایران تبدیل کرد. در نتیجه، دانشجویان با تسخیر این مرکز، آن را «انقلاب دوم» و بزرگ‌تر از انقلاب نخست نامیدند.

زاکانی با اشاره به توافق الجزایر برای آزادی گروگان‌های آمریکایی گفت: در این توافق مقرر شد آمریکا در مقابل آزادی گروگان‌ها، دارایی‌های ایران را آزاد کند و علیه کشورمان توطئه نکند، اما به تعهدات خود پایبند نماند. برجام و تفاهم اسلام‌آباد نیز از دیگر تجربه‌های ایران در مواجهه با آمریکا بود؛ توافق‌هایی که به گفته وی، آمریکا به تعهدات خود در قبال آنها عمل نکرد.

وی با جمع‌بندی این تجارب تاریخی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا در تعاملات، تعهدات طرف مقابل را نقد دریافت می‌کند، اما وعده‌های خود را به‌صورت نسیه می‌دهد و به آنها عمل نمی‌کند. به همین دلایل است که ما آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانیم و از جنایات آن چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

شهردار تهران در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به اقدامات خصمانه آمریکا اظهار کرد: انتقام از آمریکا می‌تواند منشأ بازدارندگی در آینده باشد و باید دوره «بزن‌ودررو» به پایان برسد. این‌گونه نیست که دشمن هر اقدامی انجام دهد و هیچ هزینه‌ای نپردازد. کسانی که معتقدند باید از انتقام صرف‌نظر کنیم، در واقع به آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهند تا حمایت و اقدامات خود علیه ایران را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، تصریح کرد: ما از جنگ بیزاریم، اما این موضوع به معنای تسلیم شدن یا کوتاه آمدن از حقوق خود نیست. برخی جریان‌ها در داخل با ارسال پیام‌های نادرست به جامعه، این تصور را ایجاد می‌کنند که می‌توان در برابر تجاوز آمریکا عقب‌نشینی کرد؛ درحالی‌که تا زمانی که قوی نباشیم، آمریکا دست از تعدی به ایران برنخواهد داشت.

زاکانی با اشاره به ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود در یک سال گذشته گفت: آمریکا نه‌تنها به هدف خود برای تغییر نظام و تجزیه ایران نرسید، بلکه نتوانست مؤلفه‌های قدرت کشور، از جمله توان موشکی و هسته‌ای را از ایران بگیرد. حتی امروز با وجود ادعای برخورداری از قدرتمندترین ارتش جهان، قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش همگانی برای تقویت کشور خاطرنشان کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید برای نشاندن ایران بر قله افتخارات تلاش کند.

شهردار تهران با بیان اینکه ایران در موقعیت کنونی خود را پیروز میدان می‌داند، گفت: دشمنان بادی را در ایران کاشتند که امروز طوفان آن را در کشور‌های خود درو می‌کنند. روزگاری رژیم صهیونیستی از بالاترین سطح نفوذ و لابی در آمریکا برخوردار بود، اما امروز با کاهش شدید مقبولیت مواجه شده است و این را از آثار خون شهدای ما می‌دانیم.

زاکانی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم مقاومت هوشمندانه و تقویت انسجام ملی اظهار کرد: امروز در موقعیت قدرت قرار داریم، اما همچنان به مقاومت نیازمندیم؛ مقاومتی هوشمندانه و مبتنی بر توانمندی‌های داخلی که بتواند با ایجاد انسجام ملی، زمینه ساخت ایرانی قوی را فراهم کند.