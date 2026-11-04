کد خبر: 1388675
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

روس‌اتم: سه کارمند نیروگاه زاپوریژیا طی ۲ هفته در حملات اوکراین کشته شدند

3 «آلکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی هسته‌ای روس‌اتم روز چهارشنبه گفت سه کارمند نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا طی ۲ هفته در حملات اوکراین کشته شده‌اند و تعقیب و هدف‌گیری کارکنان این نیروگاه به‌طور واقعی در جریان است.

جوان آنلاین: لیخاچف گفت که روز سه‌شنبه، سیزدهمین کارمند نیروگاه زاپوریژیا کشته شد. به گفته او، یکی از کارکنان بخش خدمات همراه همسرش با خودرو در حال حرکت بود که پهپادی به شیشه جلوی خودرو برخورد کرد و هر دو در دم جان باختند.

به گزارش ایسنا، لیخاچف گفت: «پنج روز پیش، یک جوشکار نیروگاه هنگام رفتن به محل کار کشته شد.»

مدیرعامل روس‌اتم افزود یک هفته پیش نیز اتوبوسی به همراه راننده‌اش هدف حمله قرار گرفت.

لیخاچف گفت: «بنابراین، طی دو هفته سه کارمند نیروگاه زاپوریژیا کشته شده‌اند. اینکه بگوییم تعقیب کارکنان به‌طور واقعی در جریان است، اغراق یا تعبیر مجازی نیست.»

وی تاکید کرد کسانی که همچنان به محل کار می‌روند، ایمنی بهره‌برداری از واحد‌های نیروگاهی را تضمین کرده و تجهیزات نیروگاه زاپوریژیا را نگه‌داری می‌کنند، قهرمانان واقعی‌اند؛ افرادی که مفهوم وظیفه برای‌شان عبارتی توخالی نیست.

مدیرعامل شرکت دولتی هسته‌ای روس‌اتم در پایان گفت: «ما نیز به نمایندگی از تمام مجموعه روس‌اتم، همچنان حداکثر کمک و حمایت را از همکارانمان، خانواده‌هایشان و ساکنان انرگودار به عمل خواهیم آورد.»

برچسب ها: روس اتم ، نیروگاه هسته‌ای زاپورژیا ، اوکراین
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