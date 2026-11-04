اپوزیسیون رژیم صهیونیستی: نتانیاهو اکنون برای هر دو حزب در آمریکا منفور است

«یائیر گولان» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به چهره‌ای منفور برای هر دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است و هشدار داد که تداوم حضور او در قدرت ممکن است به رویارویی با واشنگتن بیانجامد.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، رهبر حزب چپ‌گرای - لیبرال «دموکرات‌ها» در اسرائیل اظهار داشت که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که طی آن حزب جمهوری‌خواه کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست داد، نشان داد که «میزان انزجار از نتانیاهو اکنون چقدر در میان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رو به رشد است.»

به گزارش ایرنا، پیامد‌های جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر فوریه (اسفند ماه) گذشته علیه ایران به راه انداختند، به‌ویژه تأثیر آن بر قیمت کالا‌های مصرفی، حضور پررنگی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه داشت.

همچنین حمایت دیرپای دوحزبی در واشنگتن از اسرائیل، در سایه خشم عمومی از جنگی که نتانیاهو علیه جنبش حماس در نوار غزه به راه انداخته، فرسایش یافته است.

گولان هشدار داد که تداوم حضور نتانیاهو و «ایتمار بن گویر» وزیر افراطی امنیت داخلی در مناصبشان، ممکن است «اسرائیل را در مسیری قرار دهد که به اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه آن، انزوای جهانی و ورود به رویارویی با آمریکا به‌عنوان دوست و مهم‌ترین متحد اسرائیل منتهی شود.»

گولان در پایان خواستار تسریع در تشکیل «کابینه تغییر» در اسرائیل شد.

حزب گولان همچنین در بیانیه‌ای ضمن تبریک به حزب دموکرات آمریکا به مناسبت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای، ابراز امیدواری کرد که روابط میان اسرائیل و آمریکا به‌سرعت بهبود یابد.

حزب «دموکرات‌ها» به رهبری گولان متعهد شد که در صورت مشارکت در کابینه آتی رژیم صهیونیستی، در رویکرد تل‌آویو در قبال فلسطینی‌ها و کشور‌های عربی بازنگری کند.