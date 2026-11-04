کد خبر: 1388667
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۷
جامعه » اخبار كلی

ضرورت تعیین تکلیف بیمه رانندگان شهری و جاده‌ای

3 سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مسئله ما در سازمان تأمین‌اجتماعی حمایت از کارگران است و به این واسطه با نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه‌های بیمه‌ای تعامل داریم.

جوان آنلاین: موضوعات مربوط به مسائل بیمه‌ای وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه در حوزه فعالیت شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت عمران شهر‌های جدید، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت راه‌آهن و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، در این نشست ضمن تأکید بر بررسی و تعیین تکلیف بیمه رانندگان شهری و بین شهری، افزود: در جلسه با وزارت راه و شهرسازی، موضوعات دیگری در خصوص بیمه پروژه‌های حمایتی، راه‌آهن و رجا نیز مطرح شد که برخی از این موضوعات بررسی و حل شده و مسائل دیگر نیز در دست بررسی است.

وی افزود: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، تعامل لازم را با وزارت راه و شهرسازی در خصوص رسیدگی به مسائل بیمه‌ای برقرار کرده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل شعبه ویژه یا شعبه مجازی ویژه برای رسیدگی به مسائل بیمه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، پیشنهاد خوبی است.

محمدی تأکید کرد: در خصوص رسیدگی به موضوعات بیمه‌ای مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور نیز امکان تشکیل کارگروه ویژه وجود دارد.

وی ادامه داد: شعبه مجازی در بستر بیمه متمرکز، آماده‌سازی و در راستای رسیدگی به مسائل مرتبط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در دستور کار قرار گیرد.

محمدی افزود: با تشکیل این شعبه ویژه و خط همکاری، بخش قابل توجهی از این مشکلات حل خواهد شد. تجربه این نوع همکاری‌ها با دیگر سازمان‌ها نیز موفق بوده است.

تأمین اجتماعی حامی کارگران است

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه این جلسه ضمن تأکید بر رسیدگی مستمر به مسائل کارگران، گفت: مسئله ما در سازمان تأمین‌اجتماعی حمایت از کارگران است و به این واسطه با نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه‌های بیمه‌ای تعامل داریم.

محمدی اضافه کرد: در ۱۵ ماه گذشته ناشی از جنگ‌های اخیر، امکان ارائه لیست و بیمه‌پردازی برای کارگاه‌ها فراهم شده و این در راستای حمایت از جامعه کار و تولید صورت گرفته است.

اولویت رسیدگی به بیمه رانندگان

محمدی همچنین در ادامه این جلسه ضمن تأکید بر اولویت مسائل مرتبط با بیمه رانندگان بیان کرد: رسیدگی به مسائل بیمه‌ای رانندگان، دستور رئیس جمهور است و برای ما در سازمان تأمین‌اجتماعی مهم است که رانندگان از مزایای تصمیم‌سازی این حوزه بهره‌مند شوند.

به گفته سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، افراد دارای کار غیرمستمر، در دوره‌هایی از زندگی کاستی‌هایی را تجربه می‌کنند و در این شرایط، بیمه‌پردازی و صندوق جمع‌سپاری کارفرمایی، حمایت‌های لازم را از آین افراد خواهد داشت.

محمدی افزود: در تأمین‌اجتماعی با جامعه بزرگی از بیمه‌پردازان و ذی‌نفعان مواجه‌ایم و تصمیمات سازمان به واسطه محاسبات بیمه‌ای دارای اهمیت و تأثیرگذاری بالایی است. با این رویکرد، تصمیم‌سازی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی را پیش می‌بریم.

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، وزارت راه و شهرسازی ، کارگران
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