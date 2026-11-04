کد خبر: 1388666
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

پاسخ قاطع ایران به اتهام‌پراکنی غرب در شورای آیمو

3 هیأت جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو)، اتهامات مطرح‌شده از سوی نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را قاطعانه رد و تأکید کرد که مسوولان تجاوز نظامی و کشتار غیرنظامیان نمی‌توانند مسوولیت اقدامات خود را به ایران منتقل کنند.

جوان آنلاین: هیأت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای آیمو در لندن، در واکنش به ادعا‌های نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی ذیل دستور کار حفاظت از مسیر‌های حیاتی کشتیرانی، ادعا‌های مطرح‌شده علیه کشورمان را «بی‌اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی» خواند.

به گزارش ایرنا، نماینده ایران در این نشست تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران ادعا‌های بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی مطرح‌شده درباره امنیت دریایی در تنگه هرمز را قاطعانه رد می‌کند.»

وی در پاسخ به ادعا‌های طرف آمریکایی افزود: «رژیم آمریکا نمی‌تواند در حالی مدعی دفاع از آزادی دریانوردی باشد که محاصره غیرقانونی دریایی بنادر ایران را ادامه می‌دهد.»

هیات ایران با استناد به بند (ج) ماده سوم قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی بنادر کشورمان را مصداق تجاوز دانست و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله حمله به شناور‌های غیرنظامی، بنادر و زیرساخت‌های دریایی را به‌شدت محکوم کرد.

در ادامه این پاسخ تأکید شد که حملات یادشده موجب تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و جان‌باختن انسان‌های بی‌گناه شده است.

نماینده کشورمان همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه خاتمه جنگ گفت: «ایران با هدف تسهیل دریانوردی ایمن، به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیوست، اما متأسفانه ایالات متحده آمریکا با نقض تعهدات خود، این ترتیبات را تضعیف کرد.»

هیات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از پاسخ خود، تلاش برای مرتبط دانستن اقدامات نیرو‌های یمنی با ایران را رد و تأکید کرد که یمن کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و بازیگران یمنی بر اساس اراده و منافع خود تصمیم می‌گیرند.

نماینده ایران افزود: «کسانی که مسوول تجاوز و تلفات غیرنظامیان هستند، نمی‌توانند مسوولیت اقدامات خود را به ایران منتقل کنند.»

این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که هیات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستور کار شماره ۱۱ شورای آیمو، دو سند رسمی درباره محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران و پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه بخش دریایی کشورمان ارائه کرد.

نماینده کشورمان اعلام کرد که از زمان آغاز تجاوز نظامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ زیرساخت‌های دریایی، شناور‌های تجاری و خدمات ضروری ایمنی کشتیرانی ایران متحمل خسارات گسترده‌ای شده‌اند.

هیات جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات تأکید کرد که حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی بدون توجه به محاصره دریایی بنادر ایران و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی ضروری برای ایمنی دریانوردی امکان‌پذیر نیست.

نماینده ایران از اعضای شورا خواست اسناد ارائه‌شده، به‌ویژه تصاویر ثبت‌شده از تخریب زیرساخت‌های دریایی کشورمان را با دقت بررسی کنند و ابعاد خسارات ناشی از حملات نظامی را مورد توجه قرار دهند.

هیات کشورمان در آیمو هشدار داد: «سکوت در برابر تجاوز و بدتر از آن، حمایت از متجاوزان، می‌تواند آنان را به انجام حملات بیشتر جسورتر کند و به تخریب همان زیرساخت‌هایی دامن بزند که ایمنی دریانوردی بین‌المللی و جان دریانوردان به آنها وابسته است.»

ایران همچنین از شورای آیمو خواسته است محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر کشورمان را محکوم و خواستار رفع فوری آن شود و با اتخاذ رویکردی جامع و بدون تبعیض، تمامی عوامل تهدیدکننده امنیت کشتیرانی و جان دریانوردان را مورد بررسی قرار دهد.

مقام‌های کشورمان پیش‌تر نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند که ریشه بحران کنونی تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم محاصره دریایی غیرقانونی واشنگتن است و بازگشت امنیت پایدار به این آبراه بین‌المللی مستلزم پایان اقدامات تجاوزکارانه و اجرای تعهدات طرف مقابل است.

برچسب ها: ایران ، آمریکا و رژیم صهیونیستی ، شورای آیمو
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