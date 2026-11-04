جوان آنلاین: علی الزیدی نخست وزیر عراق در منامه پایتخت بحرین با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، براساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، الزیدی از پادشاه بحرین برای سفر به عراق دعوت کرد.

نخست وزیر عراق به تلاش برای تحکیم همکاری دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجاری، سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.

او گفت: امنیت مشترکی با بحرین داریم باید مواضع را در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی یکپارچه کنیم.

وی بر تلاش برای تحقق ثبات در منطقه و ترجیح زبان گفت‌و‌گو با هدف برقراری صلح و پایان تنش تاکید کرد.

از طرفی دیگر پادشاه بحرین بر حمایت کشورش از دولت عراق تاکید و به اهمیت تلاش برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه و تحکیم روابط دوجانبه اشاره کرد.

نخست وزیر عراق پیش از این نیز با سلمان بن حمد نخست وزیر بحرین دیدار و درباره توسعه همکاری و شراکت در حوزه‌های مختلف رایزنی کرد.