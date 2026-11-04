پوتین: روسیه تهدیدی برای هیچ کس ندارد/ شانه به شانه یکدیگر ایستادیم

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه این کشور به اهداف تعیین‌شده خود دست خواهد یافت، گفت که روسیه هیچ تهدیدی برای هیچ کس ندارد و به دنبال همکاری است.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه عصر چهارشنبه در جلسه عمومی هفته بین‌المللی «مردم روسیه» عنوان کرد: «روحیه قدرتمند و همه جانبه وحدت در میان مردم روسیه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. ما هنوز شانه به شانه ایستاده‌ایم و مطمئن هستیم که قطعا به اهداف خود خواهیم رسید.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد: «روسیه هیچ تهدیدی برای هیچ کس ندارد و به دنبال همکاری است. همچنین، برای همه شرکت‌کنندگان و مهمانان هفته بین‌المللی «مردم روسیه» آرزوی همکاری مثمر ثمر برای منافع مردم میهن‌مان را دارم.»

پوتین همچنین خاطرنشان کرد: «امروز در روسیه ما یک روز تعطیل، روز وحدت ملی را جشن می‌گیریم. این روز تعطیل، تاریخ بزرگ، ارزش‌ها و شخصیت ملی ما را منعکس می‌کند.»

او با اشاره به اینکه این موضوع در سال ۱۶۱۲، در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ و امروز نیز صادق بوده است، تاکید کرد: «مهم نیست که کشور ما و دولت روسیه با چه چالش‌هایی مواجه بوده است، پاسخ همیشه وحدت مردم، اراده مشترک است و بنابراین شکست‌ناپذیریم و به تعیین سرنوشت خود به طور مستقل تمایل داریم.»

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: «مردم با ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، با دانستن اینکه هر یک از ما البته، سرزمین کوچک خود را داریم، اما همچنین یک سرزمین پدری مشترک و بزرگ‌تر داریم که برای همه ماست، احساس پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند.»

وی افزود: «اینکه ما روز وحدت روسیه را در کشورمان برگزار می‌کنیم، برای برجسته کردن نقش اساسی چنین همبستگی است.»