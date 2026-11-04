وقوع حادثه امنیتی در دفتر رئیس رژیم صهیونیستی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u0631\u062e\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u06cc\u06a9 \u0634\u06cc\u0621 \u0645\u0634\u06a9\u0648\u06a9 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062d\u0627\u0642 \u0647\u0631\u062a\u0633\u0648\u06af \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u060c \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.