جوان آنلاین: در پی شکست سخت هم حزبیهای جمهوریخواه ترامپ در انتخابات میان دورهای کنگره این کشور، کاخ سفید واکنش نشان داد.
به گزارش مهر، کاخ سفید با انتشار پیامی در رسانه اجتمکاعی ایکس در این خصوص نوشت: ترامپ هنوز رئیس جمهور شماست!
نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکراتها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است.
در حال حاضر اکثریت مجلس سنای آمریکا با پیروزیهای تاریخی دموکراتها در ایالتهای مهم این کشور به دست این جریان افتاده است.
آخرین نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا بنابر اعلام شبکه انبیسی:
مجلس نمایندگان: دموکراتها ۲۳۱ کرسی جمهوریخواهان ۱۴۴ کرسی
سنا: دموکراتها ۵۴ کرسی جمهوریخواهان ۴۴ کرسی