کد خبر: 1388630
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله تل آویو به یک موتور سیکلت در جنوب لبنان؛ یک نفر شهید شد

3 منابع لبنانی از حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت یک نفر بر اثر آن خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، منابع لبنانی از تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در راستای تداوم نقض آتش بس خبر دادند.

مرکز فوریت‌های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حمله هوایی دشمن اسرائیلی به یک موتور سیکلت در شهرک قبریخا در مرجعیون در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان ، حمله هوایی
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