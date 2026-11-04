ارتش یمن از ۳ عملیات پهپادی و موشکی ارتش یمن در جازان و نجران عربستان خبر داد.

جوان آنلاین: نیرو‌های مسلح یمن با اجرای سه عملیات نظامی موشکی و پهپادی در صبح امروز، یک سامانه راداری در شمال جیزان، پایگاه نظامی عاکفه در نجران و ساختمان فرماندهی مرزبانی در جیزان را هدف حمله مستقیم قرار دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح با اعلام این خبر گفت: نیرو‌های مسلح ما به لطف خداوند موفق شدند صبح امروز سه عملیات نظامی انجام دهند؛ عملیات نخست، یک رادار در شبه‌جزیره القحمه در شمال جیزان را با یک فروند پهپاد هدف قرار داد که به لطف خدا اصابت مستقیمی داشت.

به گفته سخنگوی ارتش یمن، عملیات دوم، پایگاه عاکفه در نجران را با یک فروند موشک بالستیک هدف گرفت و با موفقیت به هدف خود رسید.

سخنگوی ارتش یمن همچنین اعلام کرد: عملیات سوم با یک موشک بالستیک، ساختمان فرماندهی و کنترل مرزبانی در جیزان را هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیرو‌ها و افسران دشمن سعودی شد.