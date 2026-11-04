کد خبر: 1388613
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله پهپادی به مرکز لجستیک یک گروه تجارت الکترونیک در روسیه

3 رسانه‌ها از وقوع حریق در مرکز لجستیک یک گروه تجارت الکترونیک در روسیه به دنبال حمله پهپادی به آن خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، حمله پهپادی اوکراین باعث وقوع آتش سوزی در مرکز یک فروشگاه اینترنتی به نام «اوزون» (Ozon) در جنوب روسیه شد.

به گزارش مهر، امروز چهارشنبه، این شرکت و یکی از مقامات منطقه‌ای اعلام کردند که حمله پهپادی اوکراین منجر به وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز لجستیک متعلق به گروه تجارت الکترونیک روسی «اوزون» (Ozon) در جنوب روسیه شده است.

این دومین باری است که تأسیسات «اوزون» در شهر «آدیگیسک» هدف قرار می‌گیرد؛ اقدامی که بخشی از کارزاری گسترده‌تر محسوب می‌شود.

در جریان این کارزار، اوکراین از ماه ژوئیه تاکنون انبار بزرگ متعلق به این شرکت و رقیب آن، «وایلدبریز» (Wildberries)، را هدف قرار داده است تا بدین‌وسیله در اقتصاد روسیه اختلال ایجاد کند.

برچسب ها: حمله پهپادی ، اوکراین ، روسیه
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